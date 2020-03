La Española aprueba la suspensión de las ligas no profesionales

La Federación Española ha aprobado este lunes la suspensión de todas las competiciones de fútbol no profesional hasta que las autoridades consideren que se pueden reanudar cuando ello no suponga ningún riesgo para la salud de todos. De este modo, no habrá Liga ni en Tercera ni en el resto de categorías, desde División de Honor a cantera, hasta que el Gobierno lo estime oportuno.

Xerez CD, Xerez DFC, Rota, Arcos, Atlético Sanluqueño, Gudalcacín y Jerez Industrial, entre otros, ya saben que tendrán que esperar al menos un mes más para comenzar a competir si se cumplen los mejores pronósticos en la contención del Covid-19.

La Española también ha remitido un comunicado a todas las Territoriales para que adopten la misma medida para las competiciones de ámbito autonómico. La Andaluza, de este modo, procederá a paralizar todas sus competiciones.

El escrito remitido por la Española es el siguiente: "La Comisión Delegada de la Asamblea de la RFEF ha aprobado este lunes, 23 de marzo, la suspensión de todas las competiciones de fútbol no profesional y de ámbito estatal, tanto en la modalidad principal como en las especialidades de fútbol sala y fútbol playa, hasta que las autoridades competentes del Gobierno de España y de la Administración General del Estado consideren que se pueden reanudar cuando ello no suponga ningún riesgo para la salud de los futbolistas, cuerpo técnico y empleados de los clubes y para el público asistente.

Al mismo tiempo, se ha acordado solicitar de las Federaciones Territoriales que adopten la misma medida para las competiciones de ámbito autonómico.

La Real Federación Española de Fútbol también ha propuesto el mismo tipo de medidas en el marco de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación con la Liga Nacional de Fútbol Profesional para su adopción de mutuo acuerdo".

Tanto Xerez CD como Xerez DFC prolongan la interrupción de sus actividades de forma indefinida siguiendo las recomendaciones de las autoridades y así lo han comunicado a sus socios.

El Xerez DFC, a través de sus canales oficiales, ha emitido el siguiente comunicado: "Los socios que forman parte de la directiva del Xerez Deportivo FC, atendiendo a las recomendaciones del Gobierno y las autoridades sanitarias por el Estado de Alarma, mantendrán de manera indefinida la suspensión de toda la actividad deportiva con el objetivo de preservar la seguridad de los jugadores, técnicos y personal del club.

De este modo, ni el primer equipo, ni la cantera, ni la Escuela de Fútbol realizará entrenamientos en instalaciones deportivas municipales hasta nueva orden. De igual forma, la oficina del club permanecerá cerrada hasta que finalice el Estado de Alarma. Los jugadores seguirán entrenando individualmente según la planificación establecida por los cuerpos técnicos del club".