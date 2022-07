Fali Calvo, primer fichaje del Jerez Industrial

El Jerez Industrial ha anunciado el primer fichaje de cara a la temporada 22/23. Tras las renovaciones de Kevin Bonilla y David Fernández, la directiva ha cerrado la incorporación de Fali Calvo, pivote defensivo que la pasada temporada militó en el GE Bazán.

A sus 26 años, el centrocampista gaditano cuenta con una amplia experiencia en la categoría. No en vano, ha pasado por equipos como el San Fernando B, Trebujena -donde ha estado tres temporadas- y el Bazán, entidad de la que procede.

El nuevo jugador blanquiazul ha sido presentado en las instalaciones de Newcar y allí ha explicado que "no tuve que pensarme mucho la propuesta que me hizo Alberto Vázquez. Me estuvo contando el proyecto y la manera en la que él trabaja y me costó poco decidirme".

El futbolista añadió que llega a un club "histórico, las instalaciones son las adecuadas y además cuenta con una afición que es la parte más importante de un club" y a la hora de definirse señalaba que "puedo jugar tanto de 6 como de 8 y a veces también lo he hecho de lateral derecho, soy un jugador luchador que lo da todo en el campo.

Por último, espera que esta temporada "la afición se identifique con el equipo y junto a los demás compañeros conseguir los objetivos que se marque el club porque el Jerez Industrial se merece estar en categoría superior".

Joselito sigue... y también Eu

Además, el club industrialista ha comunicado otras dos renovaciones. La primera es la de Joselito Zambrano, lateral izquierdo de largo recorrido y con un guante en la pierna izquierda que vivirá su quinta temporada en la entidad blanquiazul. Aunque la pasada campaña no tuvo la continuidad que esperaba, es un futbolista de sobradas garantías para la Primera Andaluza.

El Jerez Industrial también ha dado a conocer la renovación de Eugenio, futbolista de corte ofensivo que llegó a mitad de la temporada pasada. El jugador había sido anunciado hace unos días como una de las primeras incorporaciones del Xerez DFC para el filial del Francis, aunque finalmente jugará en las filas industrialistas.

El equipo azulino, en una nota que ha hecho llegar a los medios, aclara que "el jugador Eugenio Gallego no formará parte de la plantilla del Xerez B la próxima temporada. El club y el jugador llegaron a un acuerdo para su incorporación, aunque finalmente esta no ha podido cristalizar debido a que el futbolista se comprometió por más de una temporada con su club de procedencia -aspecto desconocido por nuestra entidad- y no ha obtenido la correspondiente carta de libertad".