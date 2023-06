'Fútbol formativo: aprendizaje sin límites', nuevo curso de verano de la UCA

Un año más, los Cursos de Verano de la Universidad de Cádiz (UCA), que cumplen su LXXIII edición, se convierten en uno de los atractivos más importantes para todos los aficionados a la cultura, las ciencias y el deporte en estos meses estivales. Los seminarios el pasado año ya recuperaron la 'normalidad' tras la pandemia, resultaron un éxito y la organización espera repetir en este 2023.

El curso 'Fútbol formativo: aprendizaje sin límites', que tendrá este año una duración de 25 horas (15 presenciales y 10 en un campus virtual), se celebra los próximos días 7 y 8 de julio en el Complejo Deportivo del Campus de Puerto Real, cuenta con un número limitado de plazas, 50 -hay muchas cubiertas- y el plazo de inscripción ya está abierto. Los interesados pueden realizar su inscripción o solicitar una beca en el siguiente enlace: https://celama.uca.es/73_cursosdeverano/A09/

Los coordinadores del evento volverán a ser David Almorza Gomar y Maor Rozen Feldman, ambos entrenadores de Fútbol UEFA-Pro, y cuenta en la presente edición con la participación como ponentes técnicos relevantes como Antonio Iriondo, técnico que acaba de lograr el ascenso a Primera RFEF con el Atlético Sanluqueño, también ha querido unirse a la iniciativa en esta edición y mostrará sus conocimientos a los participantes en el curso con una exposición sobre la evolución del jugador desde que comienza a dar sus primeros pasos hasta que llega a la élite, 'Desde lo Formativo hasta la Alta Competencia'. También, el mexicano Armando Anaya (entrenador de la CONCACAF), que a través de una videoconferencia, expondrá su teoría sobre 'Enseñanza del Fútbol basada en conceptos: una propuesta metodológica a través de la investigación acción'.

Los coordinadores Maor Rozen y David Almorza también tomarán la palabra con sendas conferencias sobre la 'construcción del juego desde la formación continua' y 'las investigaciones en el fútbol actual, respectivamente. Por otro lado, Baldomero Hermoso 'Mere', que expondrá su punto de vista sobre la forma de entrenar y competir bajo el título 'De la competición al entrenamiento y viceversa: momentos del juego' y el exentrenador del Conil, Lázaro Canto versará sobre 'Organización y Sistemas de Juego desde categoría juvenil'.

Otro de los puntos fuertes de esta jornada será la mesa que se llevará a cabo el día 7 (18:30), 'Libros de fútbol, fútbol en libros', en la que se presentarán obras en las que el fútbol será el protagonista y contará con intervenciones por videoconferencia. Se presentará el último libro de Miguel Pardeza, 'A pie cambiado, cuaderno de un futbolista desencantado'.

Maor Rozen, alma del seminario

Maor Rozen, técnico uruguayo afincado en España desde hace más de veinte años y con un expediente sobresaliente fuera de nuestro país tanto al frente de equipos profesionales como selecciones sub-16, 18, 19 y 21 y comentarista de 7 TV Jerez, detalla que "con los cursos pretendemos seguir aprendiendo y retroalimentarnos, ya que el fútbol es un deporte en continua progresión. Buscamos ofrecer un enfoque diferente y actual desde el plano formativo a todas las personas que se interesen, da igual desde qué estatus, jugador, entrenador o aficionado".

El entrenador, profundo conocedor de todo el fútbol de nuestro país y, especialmente, el andaluz, vive por y para este deporte, y está a la espera de volver a entrenar en España o emprender una nueva aventura en el extranjero. "No es fácil, pero me agrada la idea. No fantaseo con un club, sino que sueño con un presidente que sepa cómo soy y cómo me exijo. Me gustan los proyectos con personas al frente que me conozca, así es mucho más fácil todo".