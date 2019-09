Guadalcacín FSF: cautela e ilusión a partes iguales

Borrón y cuenta nueva. El Guadalcacín FSF inicia este domingo la temporada oficial en su regreso a la Segunda División tras dos años en la elite del fútbol sala femenino. El descenso a la segunda categoría ha servido para que el club apueste por una renovación casi al completo, con numerosos cambios en la plantilla en la que sólo repiten cuatro jugadoras de la pasada temporada: Lorena, Natalia, Ogalla y Pepa. Eso sí, la directiva que preside Luis Delgado confía ciegamente en Andrés Sánchez, el técnico que llevó a la gloria a la entidad de la pedanía jerezana y que está llamado nuevamente a alcanzar altas cotas.

En manos del entrenador que encumbró al Guadalcacín FSF se ha puesto una plantilla completamente renovada, a la que han llegado hasta el momento las jugadoras procedentes del Algeciras -nuevo filial de la entidad- Sandra y Gisela; Sandra Fernández, del Polideportivo Cádiz; Inma Belizón y Pitu, jugadoras que retoman el fútbol sala esta temporada; y las brasileñas Angelia y Jackie, que están llamadas a dar ese salto de calidad a la plantilla. También regresa al club la guardameta Sandra, jugadora que la temporada pasada suplió procedente del Luci Feri a la internacional Cari cuando ésta cayó lesionada en la primera jornada. El club no descarta más incorporaciones.

Pero sin duda, el peso del equipo lo va a tener que llevar una campaña más Lorena, la capitana del Guadalcacín que ha demostrado su compromiso con la entidad, estando en las maduras y ahora también en las duras pese a haber tenido ofertas para seguir jugando al máximo nivel. La ala-cierre del Guada FSF pasó la temporada pasada por un calvario por la lesión de rodilla que sufrió en la primera jornada liguera y fue pieza clave para la remontada final del equipo, que se quedó finalmente a medias.

Con una plantilla tan joven y renovada, el primer objetivo es cohesionar y acoplar al equipo y, de momento, la meta del ascenso y el regreso a la máxima categoría se ve lejos. "Llevamos más de un mes de preparación. La sensación es que el equipo es muy joven y tiene que madurar bastante, pero poco a poco se están cogiendo los conceptos y un modelo a seguir. Somos cautelosos pero estamos con mucha ilusión y teniendo en cuenta que hay mucho talento. Estamos recuperando jugadoras que han estado lesionadas, que no han competido durante años, pero en principio vemos que puede ser un equipo muy competitivo si sigue la progresión, poco a poco. Las cosas no se pueden coger en días. Hay situaciones que algunas jugadoras no han visto en su vida. La adaptación puede tardar meses”, destaca Andrés Sánchez.

El míster cree que "vamos a volver a ser un equipo referente. Vamos con paciencia, mucha cautela y mucho respeto y humildad. Somos un equipo de Segunda con la mayor de las ilusiones por volver a Primera, siempre refrendado con trabajo, trabajo y trabajo”. Y advierte: "Tenemos que ponernos el mono de faena y agacharnos al barro. Los tiempos en los que éramos un equipo de privilegio por estar en Primera pasaron a la historia. Ahora somos un equipo de Segunda que perdió al ochenta por ciento de las jugadoras. Hemos tenido que reconstruir al equipo, adaptarlo y acondicionarlo a la competición, pero estamos con muchas ganas y expectativas".