Paco Ávila: "La plantilla está tocada, pero tiene ilusión y ganas de revertir la situación"

Paco Ávila se estrenó en el banquillo del Guadalcacín con derrota ante el líder, un Atlético Espeleño que supo aprovechar los errores del equipo azulón para sumar los tres puntos aunque "el empate hubiera sido lo más justo" a juicio del nuevo técnico.

El sanluqueño felicitó a sus jugadores por el tremendo esfuerzo realizado aunque no encontrara su premio: "Creo que el equipo ha trabajado con una intensidad espectacular, durante la semana y en el partido. Quitando los primeros 20 primeros minutos, quizá por un tema de nervios o acoplarse al pensamiento del cuerpo técnico, hemos dudado un poco; pero a partir de la expulsión de Gómez el equipo ha ido a más y hemos tenido tres oportunidades claras para conseguir el 1-1, no las hemos materializado, esto es fútbol y en una contra se han encontrado el 0-2, pero considero que el empate hubiera sido lo más justo".

El Guadalcacín agradó en el primero de los cuatro partidos del 'destierro', afrontando además el choque ante el líder con sólo 13 jugadores de la primera plantilla debido a las lesiones y sancionados. A Ávila le gustó su equipo: "Cada entrenador trata de imponer su criterio de fútbol y el nuestro es tener el balón pero sin extravagancias, esa es la propuesta que el Guadalcacín va a tener a partir de ahora y esperemos con nos traigan resultados. Entre sancionados y lesionados tenemos muchas ausencias, pero creo que el equipo irá a más según vayamos incorporando a gente y poder hacer cambios naturales y no inventar tanto en la alineación. Hemos terminado con juveniles, veníamos con 13 jugadores de la primera plantilla y Copero y Elías han sido titulares saliendo del COVID y de una lesión, pero la impresión ha sido muy buena. Hasta el minuto ochenta y largo hemos estado ahí rozando el empate y luego los juveniles que salen al campo es complicado señalar quiénes son porque competir compiten como uno más y no es una carencia del equipo sino una virtud del club que un juvenil salga y juegue como un sénior más".

El nuevo míster azulón reconocía que su primera semana ha sido "intensa y convulsa" tras conocer las sanciones por los incidentes contra el Bollullos, que además de perder a varios jugadores por más de un mes acarrean cinco puntos de sanción en la clasificación. El mensaje de Ávila es claro: "El martes cuando llegué vi que había ganas de trabajar independientemente de lo que había ocurrido. Cuanto más nos aprieten más fuertes vamos a ir nosotros y no vamos a tirar la toalla, queda la mitad de temporada y una barbaridad de tiempo. Sí es verdad que perdemos a varios jugadores, pero estamos intentando solapar esas bajas con algún jugador que llegue, porque tenemos una plantilla corta. Haremos dos o tres firmas e intentar compensar un poco la plantilla. No hay una necesidad imperiosa por firmar, vamos a esperar a que se cierre el mercado de Tercera para elegir bien".

Sí admitió que en el vestuario "la plantilla está tocada porque además los que cometieron aquella tontería, por llamarlo de alguna manera, ven que ahora no pueden ayudar al equipo. Intentaremos poner de nuestra parte para que eso no vuelva a ocurrir. Veo ilusión y ganas por revertir la situación. Rabia no creo que sea la palabra que defina la situación de los jugadores. Diría ganas. Hay un grupo muy sano y joven. Hay ilusión por demostrar que no es su zona y que hay que salir de ahí lo antes posible".

Entre los aficionados del Guada se escucha que a partir de ahora los arbitrajes van a perjudicar al equipo, pero el técnico no abraza ese discurso. "Mi sensación es que estas cosas no ayudan, soy de los que piensan que vienen a arbitrar y son neutrales, no creo en manos negras y además no nos beneficia ese pensamiento ni a la plantilla ni al club. El castigo que ya tenemos encima si lo superamos es digno de admirar. Hay que pensar exclusivamente en lo deportivo. A los árbitros hay que dejarles hacer su trabajo e intentar ponérselo lo más fácil posible".