El Guadalcacín busca el primer triunfo sobre el césped ante el Cartaya

Después de los tres puntos obtenidos a mitad de semana tras decretar el Comité de Competición la alineación indebida del Viso, el Guadalcacín afronta con ganas el choque que este mediodía le mide al Cartaya, uno de los gallitos de la División de Honor Andaluza.

Los guadalcacileños regresan al Fernández Marchán tras la derrota sufrida en Tomares, donde se mostraron muy serios en defensa aunque sin chispa en el ataque. Una derrota que ha quedado minimizada después de que el Comité de Competición estimara la reclamación del Guada por la alineación indebida de dos jugadores del Viso en el partido de la primera jornada que acabó con empate a un gol.

De esta forma, el Guada afronta el choque con tres puntos, en la octava posición y con la oportunidad de sumar este domingo tres más que colocarían a los de Diego Galiano en una cómoda posición, teniendo en cuenta que la permanencia es el primer objetivo que se ha marcado el club.

Para el encuentro frente a los onubenses, Diego Galiano recupera a Pablo Benítez y también ha entrado en la convocatoria el último refuerzo del equipo, Selu Olmo, futbolista que las últimas temporadas ha militado en el Jerez Industrial. Por contra, se caen de la lista de elegidos Casares, con problemas en el abductor, y Javi Gil, que sufrió en Tomares una fisura de radio y al que han colocado una férula para inmovilizar el brazo. Tampoco estará Dani Mije, que con una lesión de rodilla va a estar fuera bastante tiempo.

Diego Galiano está contento de cómo está evolucionando su equipo con el paso de las semanas aunque evidentemente todavía tiene que mejorar. En Tomares, vio a un Guadalcacín “muy serio en defensa y pienso que lo más justo hubiera sido el empate, pero cometimos un error en cadena que nos costó el gol. Es verdad que posteriormente no creamos ocasiones claras”. El técnico cree que “nos está faltando un poquito de temple, paciencia de tres cuartos hacia adelante y mejorar en la toma de decisiones, pero competimos bien y poco a poco estoy seguro de que vamos a ir mejorando”.

Diego Galiano "El Viso cometió un error y lo ha pagado en forma de puntos, pero el castigo de seis partidos al delegado y al técnico me parece excesivo"

Con respecto al Cartaya, señala que “es un buen equipo, tiene jugadores de bastante nivel y ha empezado bien el campeonato. No hemos tenido buena suerte con el calendario, nos están tocando los rivales más fuertes al principio. Nosotros tenemos que intentar hacernos fuertes en casa, aquí estoy seguro de que vamos a dar guerra a todos los rivales”.

Al Guadalcacín le dieron los tres puntos del partido contra el Viso por la alineación indebida de dos jugadores visueños. Galiano apunta que era “lo esperado, sabíamos que la reclamación estaba ganada”. En lo que no está en absoluto de acuerdo es en el castigo que les ha caído tanto al delegado del Viso como a su entrenador: un total seis partidos. “Es una barbaridad. No estoy de acuerdo con ese castigo tan duro. Se ha cometido un error y lo han pagado en forma de puntos, pero seis partidos fuera del banquillo por eso me parece excesivo. Los entrenadores necesitamos estar cerca de los jugadores”.

Por último, se refirió al último fichaje, Selu Olmo: “Es un futbolista que puede jugar en varias posiciones aunque mi idea es que lo haga de extremo izquierdo. Sabe competir y sabe qué hacer cuando tiene la pelota en los pies. Nos puede aportar muchas cosas”, manifestaba el técnico guadalcacileño.

Alineaciones probables

Guadalcacín: Miguel Ángel, Gómez, Pablo Giraldo, José Roldán, Pablo Benítez, Domingo, Fernando, Pablo Gil, Barberá, Selu Olmo y Juanje.

Cartaya: 3º con 4 puntos.

Árbitro: Luna Espejo.

Campo: Fernández Marchán (12:00).