El Guadalcacín se examina ante el ataque de La Palma

Tercero en la clasificación tras la victoria ante el Cartaya, el CD Guadalcacín de Diego Galiano busca el domingo en La Palma estrenar su casillero de puntos a domicilio después de saldar su primer desplazamiento con derrota por la mínima en Tomares. Se trata de la primera de las dos salidas consecutivas de los azules, que en la siguiente jornada visitarán al Ciudad Jardín y no regresarán al Fernández Marchán hasta primeros de octubre recibiendo al Castilleja.

El recién fichado Víctor Caturla, central procedente del Recre Portuense, ha entrado pese a algunos problemas físicos en la convocatoria, en la que es duda Pablo Giraldo. Dependiendo del estado del lateral zurdo, Galiano, entrenador del Guada, completará la lista con uno o dos juveniles porque sigue teniendo las bajas de de Casares, con problemas en el abductor; Javi Gil, con una fisura de radio; y Dani Mije, con una lesión de rodilla.

Diego Galiano espera que su equipo responda en el Polideportivo Municipal de La Palma: "Vamos con toda la ilusión y las ganas del mundo pero siempre con los pies en el suelo, nosotros sabemos nuestras limitaciones y nuestras virtudes. Sabemos que somos un equipo que puede competir en cualquier lado pero que también nos puede ganar cualquiera si no hacemos las cosas bien".

Y es que no hay partido fácil en esta categoría: "Los tres que llevo la verdad es que nos está costando la misma vida, hay que lucharlo mucho, hay que pelear desde el minuto 1 hasta el último y aún así no te garantiza tampoco ganar el partido dándolo todo. Pero bueno, esperemos venirnos por lo menos con buenas sensaciones y está claro que vamos a intentar ganar los tres puntos allí".

De La Palma, Galiano destaca su ataque: "Espero un rival que tiene mucha pegada, que tiene mucho gol. Tiene gente veterana, de buena talla. Es un equipo que en su casa el partido que tuvo lo sacó por goleada y cuando ha salido fuera de casa en sus dos encuentros ha marcado aunque no ha llegado a ganar, en Ciudad Jarín y 3-1 en Cartaya pero es que creo que el Cartaya va a ser de los equipos que van a estar entre los tres primeros, un equipo muy fuerte y más en su casa. Espero un equipo que basa todo su forma de conseguir el objetivo en casa, en un campo grande y bonito".

Por tanto, el equipo condal será un examen de altura para los chavales del Guada: "Sí, hemos estado hablando del partido y planteando la situación. Nosotros lo tenemos muy claro, cada partido no pensamos en el siguiente, pensamos en el que nos toca y como si fuera una final. Cada partido tiene que ser una como una final para nosotros, nos tienen que ver el hambre y la ilusión en la mirada y el que nos quiera ganar que lo haga por méritos propios, no porque nosotros no salgamos al cien por cien al campo".

Se estrena en la convocatoria el recién fichado Víctor Caturla, del que Galiano espera que aporte su veteranía: "Es un futbolista con experiencia, sabe lo que hace, habla a los compañeros, manda en el campo y trabaja bien, es un jugador honrado, que se cuida, además de experiencia tiene buena colocación y va fuerte por arriba, creo que durante la temporada nos va a echar una mano importante si sigue en esta línea de trabajo".

Y es que con un plantel muy joven, al Guada le falta esa dosis de veteranía en partidos como el que va a afrontar en La Palma: "El equipo necesita bajar un poquito las revoluciones con el balón, como yo les digo, no podemos ir todo el día con el acelerador pisado. No les puedo recriminar nada porque lo dan todo pero sí es verdad que en ataque tenemos que tener un poquito más de sangre fría y un poquito más de pausa con balón. Eso lo vamos a ir corrigiendo con el tiempo".