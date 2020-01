El Guadalcacín necesita una victoria como el comer

El CD Guadalcacín recibe a las doce del mediodía de este domingo al segundo clasificado de la División de Honor, un Tomares que con 34 puntos persigue al líder Castilleja (41) y que saca 5 al cuarto clasificado.

Ambos equipos afrontan el encuentro en rachas bien distintas. Los de Diego Galiano no ganan desde el pasado 27 de octubre, en Chiclana (0-2) y ya son nueve jornadas sin conocer el triunfo aunque han ganado en seriedad defensiva en las últimas semanas con los refuerzos que se han hecho y suma dos empates consecutivos a domicilio que les han servido para seguir fuera de los puestos de descenso.

En cambio, el Tomares ha ganado cuatro de sus últimos seis partidos y no pierde desde el 17 de noviembre, cuando sorprendentemente el San José le venció 0-4 en el San Sebastián. Los sevillanos vienen de empatar en casa contra La Palma y arriba son muy peligrosos, prueba de ello es que es el equipo más goleador de la categoría (35).

Para colmo, el Guadalcacín se ha quedado esta semana sin varios efectivos. Han dejado el equipo por diferentes motivos el central de Paterna Domingo y el centrocampista Pablo Giraldo. El club también busca una salida en forma de cesión a Mateo, que no ha debutado con el primer equipo. Además, de Lyvann no se sabe absolutamente nada. El atacante no volvió después de las vacaciones de Navidad y, de hecho, se llevó todas sus pertenencias del piso en el que estaba alojado.

De la convocatoria del técnico guadalcacileño, se quedan fuera por decisión técnica Pablo Benítez, Víctor y David Casares, mientras que Álex Barberá sigue recuperándose de la lesión de tobillo. Regresa a la convocatoria tras cumplir el partido de sanción Sergio Iglesias.

Alineación probable

Guadalcacín: Marco, Sergio Iglesias, Benítez, Javi Navarro, José Roldán, Joao, Fernando, Copero, Marín, Juanjo y Selu Olmo o Dani Mije.

Tomares: Segundo con 34 puntos.

Árbitro: Sergio López Risalde.

Campo: Fernández Marchán (12:00).