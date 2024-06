Isco, técnico del Xerez Toyota Nimauto: "El Móstoles ha sido superior"

Isco Torres, técnico del Xerez Toyota Nimauto, lamentó la derrota de su equipo ante el Móstoles, la primera de la derrota en el Ruiz-Mateos, un resultado de 1-5 que pone muy cuesta arriba la segunda eliminatoria de ascenso a Segunda División. Los jerezanos tendrán que realizar una machada en tierras madrileñas si quieren estar en la tercera y definitiva. El entrenador isleño reconoció que el Móstoles fue mejor, aunque el resultado lo considera excesivo, lamentó las ocasiones falladas en la primera mitad y reconoció que al equipo le faltó finura.

-La primera derrota de la temporada llega en el peor momento.

-Sí. Ante un rival que sabíamos que era fuerte. El equipo ha salido con ganas, con ambición por intentar conseguir una ventaja en el marcador que nos hubiera ayudado un poco más, no ha llegado en ningún momento y el rival ha sido mejor que nosotros sobre todo en el tramo final, donde hemos ido a la desesperada. Hemos generado multitud de ocasiones, pero el balón no quería entrar, pero es cierto que en el juego tampoco se veía la fluidez de otros días. El equipo lo ha intentado, hemos optado por poner cinco contra cuatro cuando todavía quedaba mucho tiempo para intentar revertir la situación e darle un giro al partido, porque lo cierto es que no le estábamos creando peligro en la segunda parte. No nos queda otra que seguir peleando, seguir entrenando una semana más e intentar ir allí a dar la cara como siempre hacemos.-

-¿Con qué sensaciones te quedas después de esta derrota tan dura?

-No son buenas. Estoy satisfecho porque los jugadores se han vaciado, lo han intentado hasta el último momento, pero las cosas no han salido. El balón por momentos ha estado rozando la línea de gol y no ha querido entrar, hemos dado no sé cuántos palos en la primera parte. Pero, la sensación es que ellos han sido superiores, se han mostrado como un equipo sólido, rocoso y a pesar de las ocasiones que hemos creado, ellos han seguido a lo suyo y al final se han llevado el partido.

-Lo que se preveía, un rival que defensivamente es muy fuerte.

-Sí. Jugadores que están acostumbrados a este tipo de partidos, incluso partidos de muchísimo nivel. Sabíamos que iba a ser complicado, queríamos tener la baza de jugar con ventaja en el marcador para que al menos le hubiera puesto un poco nerviosos, pero esa ventaja no la hemos podido conseguir y tampoco nos vamos a poner en lo que no ha pasado porque han sido superiores y se llevan un marcador abultado.

-¿Quizá demasiado abultado para lo que se ha visto durante los 40 minutos?

-Sí, lo que pasa es que dos goles o tres de desventaja para mí me era igual, lo que quería era acercarme en el marcador y llevarme un resultado igualado para tener opciones allí.

-En el cinco contra cuatro os ha costado generar. ¿Por qué?

-Muchísimo, ahí está la muestra de que el equipo no ha estado fluido, en este tipo de situaciones especiales donde el balón tiene que circular muy rápido, también puede ser fruto del cansancio. Pero en ese tipo de situaciones a lo largo del año me he dado cuenta de cuándo el equipo está y no está, porque cuando ha estado sí ha fluido el balón con velocidad y esta vez no se ha dado el caso.

-Con empate a uno ha habido un gol fantasma que la afición ha reclamado.

-Desde mi posición no lo puedo ver y no puedo decantarme. Es una más de las muchas que hemos tenido, los palos en la primera parte, pero el balón no nos ha querido entrar, puede ser por la falta de finura en la finalización.

-Toca apelar a la épica.

-Iremos allí a dar la cara, a hacer nuestro partido, a intentar darle la vuela. Si tenemos que poner portero jugador desde el minuto uno para inquietarlos lo haremos. Sabemos que es una pista difícil y un resultado adverso, pero lo vamos a intentar seguro.