El Jerez Industrial firma a Chino Quirós

José Antonio 'Chino' Quirós se ha convertido en nuevo jugador del Jerez Industrial para lo que reta de temporada. El defensa, de este modo, vuelve a la que fue su casa durante las temporadas 11/12 y 12/13.

Permanenció en la entidad año y medio, pero en poco tiempo se ganó el cariño de la afición blanquiazul gracias "tanto a sus excelentes actuaciones como a la innegable garra y sacrificio que mostraba en cada partido", apunta el club en una nota de prensa.

En en estos momentos, tras quedarse sin ficha con la primera plantilla del Xerez CD, se encontraba jugando con el filial, Afición Xerecista, y formaba parte del cuerpo técnico del primer plantel, igual que Israel.

Quirós ya está a las órdenes de Javi Rivas pero es duda para la cita del domingo ante el Xerez DFC B por una fisura que arrastra desde hace unas semanas en un pie y que le ha impedido jugar con normalidad.

"Tengo muchas ganas de subir un peldaño , de volver a competir y de poner mi granito de arena en la lucha por el ascenso, no me encuentro bien del todo aún, pero voy a intentar por todos los medios llegar al partido. No han tardado en convencerme, ya al principio de temporada también intentaron firmarme", explica el nuevo industrialista.

El Jerez Industrial agradece "tanto al Xerez CD como a Afición Xerecista las facilidades dadas para posibilitar la llegada del jugador a nuestro club".

Por otro lado, la entidad industrialista también está a punto de contratar a Antonio Jesús, un extremo del Cabecense que se encuentra a prueba.