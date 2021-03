El TAD anula la sanción de seis partidos a Rubén Olid, central del Jerez Industrial

Triunfo del Jerez Industrial en los despachos. La sección disciplinaria del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía concedió hace unas semanas la medida cautelar que solicitó el Jerez Industrial para que su jugador Rubén Olid, sancionado con seis partidos por el Comité de Competición de la Federación Gadiana de Fútbol por una acción que no cometió en el partido contra el Recreativo Portuense y que luego Apelación ratificó. Ahora, ha dejado sin efecto la sanción y el futbolista podrá participar sin problemas en lo que resta de Liga.

La entidad industrialista defendió siempre a Olid y demostró con un vídeo que lo recogido por el árbitro Muñoz Orihuela en los instantes finales del encuentro disputado en El Juncal no se ajustaba a la realidad.

El TAD argumenta en un amplio escrito los motivos por los que acepta el recurso del Jerez Industrial y resuelve: "Estimar el recurso interpuesto por D. Pedro S. Garrido Gómez, Presidente del Club Jerez Industrial CF, contra la resolución del Comité de Apelación de la Federación Andaluza de Fútbol, relativo al Expediente número 30/2020-21 dejando sin efecto la sanción impuesta por dicho Comité".

La resolución, entre otros motivos, resalta: "Antes de entrar a valorar por este Tribunal el contenido de la prueba videográfica aportada por el club recurrente en todas las instancias debemos valorar el tratamiento que a dicha prueba le da tanto el Comité de Competición como el Comité de Apelación. Y en este sentido, debemos indicar que de la resolución del Comité de Competición no se mantiene por ambos órganos el mismo criterio, ya que Competición admite la prueba y tras su análisis entiende que no desvirtúa el arbitral y por el contrario el Comité de Apelación entiende que dicha prueba no debe ser valorada por no contener la integridad del partido, elemento que le permitiría dejar de tener un carácter sesgado, lo que le obliga a desestimarla".

De este modo, Javi Rivas, que ya pudo contar con el central ante el Ubrique por la cautelar, también podrá alinearle contra el líder Xerez DFC B el domingo, en un partido que finalmente se disputará a las doce de la mañana en La Juventud. El club industrialista tenía la intención de fijarlo a las cinco de la tarde, pero la Federación ha fijado horario unificado para esta última jornada de la competición.

La junta directiva blanquiazul también estudiará en las próximas horas el precio de las entradas y si se decide a decretar esta cita medio día del club, ya que la pandemia ha impedido la presencia de público en las gradas durante prácticamente toda la temporada y los ingresos han sido mínimos.