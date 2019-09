Jesús Barrera: "Estoy en deuda con esta afición y con este club”

Jesús Barrera ya está disponible para el técnico del Jerez Industrial Juanjo Durán. El futbolista arcense cumplió ante el Bazán el último de los 12 partidos de sanción que le impuso el Comité de Competición -fueron quince luego reducidos a la docena- la pasada temporada tras la expulsión que sufrió en el partido contra El Torno.

El jugador industrialista quiere hacer borrón y cuenta nueva tras aquel fatídico 17 de febrero. Han pasado siete meses -verano de por medio- en los que no ha vuelto a disputar un partido. De hecho, tampoco pudo actuar durante la pretemporada por asuntos laborales y aunque su renovación se anunció en julio, sólo lleva entrenando con el equipo tres semanas. “No juego un partido oficial desde febrero y tengo muchísimas ganas. Me hubiera gustado mucho estar en el encuentro contra el Xerez Club Deportivo por lo emotivo que fue, pero no pudo ser”.

Ahora, espera entrar esta semana en la convocatoria y tener sus primeros minutos después del largo período de inactividad. Físicamente asegura que está “en forma porque por mi trabajo he de estarlo y además me gusta cuidarme. Tendré que coger ritmo de partidos, pero con la ayuda de mis compañeros espero estar bien muy pronto”.

El extremo blanquiazul asegura estar “en deuda con la afición y con el club” después de lo ocurrido la pasada temporada. “Tengo esa espina clavada porque creo que estaba haciéndolo bastante bien, aunque esté mal que yo lo diga. Por un error puntual y por algo que tampoco fue como pasó me cayó la sanción de 15 partidos que luego se quedó en 12, pero contra un acta (arbitral) no se puede hacer nada. Así que me siento en deuda con la afición y con el club, tengo esa cuenta pendiente”, afirma.

Barrera asegura que la directiva ha confeccionado un gran equipo: “Antes de renovar ya vi que se estaba fichando muy bien. Cuando me llamó el presidente me comentó que iba a haber buen equipo y ahora que llevo varias semanas entrenando estoy comprobando que hay un equipo muy bueno para esta categoría. No lo voy a tener fácil para entrar en el once”, apunta.

El atacante se desenvuelve con naturalidad tanto como jugador más adelantado como por la banda, sobre todo en la izquierda. A este respecto, señala que “el míster ha hablado conmigo y creo que se va a decantar más por que juegue en la izquierda. Yo estoy dispuesto a jugar donde sea para poder aportar al equipo”.Tras el triunfo frente al Balón en la jornada inaugural, el pasado domingo se perdió contra el Bazán. “Fue una pena porque tampoco se hicieron méritos para perder, esto es fútbol. Y como ha dicho el míster, si llega una derrota mejor que sea ahora que al final. Queda mucho, acaba de empezar la temporada y ni contra el Balón éramos los mejores de la categoría ni ahora los peores. Lo que tenemos claro es que en mayo tenemos que estar en ‘play-off’, ese es el objetivo. Las derrotas sirven para ver en qué ha fallado cada uno e intentar corregirlo para el siguiente partido. La temporada pasada hubo partidos que con más intensidad se podían haber ganado. No queremos que pase lo mismo este año y hay que mantener la concentración toda la temporada e ir todos a una”, reflexiona.