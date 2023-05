El Mallorca Palma Futsal del jerezano Antonio Vadillo, a la final de la Champions

Antonio Vadillo, técnico jerezano del Mallorca Palma Futsal, sigue haciendo historia en el club mallorquín. El equipo de Son Moix disputará este domingo la final de la Champions League, la competición más importante a nivel de clubes en Europa, tras derrotar por cuatro goles a tres al Benfica en una semifinal no apta para cardíacos. El Palma Futsal, que juega en casa aunque no en su cancha habitual, luchará por su primer título frente al Club Sporting de Portugal, que en la semifinal que abría la Final Four que se disputa en Son Moix goleó al Anderlecht por 7-1.

En efecto, el Mallorca Palma Futsal jugará la final de la UEFA Futsal Champions League por primera vez en su historia tras una noche inolvidable en la que ganó al Benfica en una semifinal extraordinaria que terminó al borde del infarto al empatar el Benfica fuera de tiempo. Fueron dos minutos interminables en los que el video arbitraje confirmó que el gol había sido fuera de tiempo lo que hizo que la afición y los jugadores estallaran de júbilo con lágrimas y una emoción que se desbordó sobre la pista y en la grada, donde los 4.654 espectadores celebraron la clasificación para la gran final. Este domingo, a las 20:00 horas, el Mallorca Palma Futsal se jugará el título frente al doble campeón de Europa, el Sporting Clube.

El ímpetu inicial del Mallorca Palma Futsal tuvo su recompensa, ya que a los dos minutos los árbitros señalaron un penalti sobre Cainan. Tayebi fue el encargado de convertirlo y adelantar a los locales que continuaron atacando en los siguientes minutos. De hecho, poco después Mancuso remato en el segundo palo una gran asistencia de Cleber. Rivillos aprovechó un robo cerca de su propia área para tirar el contragolpe. Condujo veloz y dejó atrás a su par para acabar cediendo el balón al segundo palo para que Tayebi acabara empujando al fondo de la portería. En la siguiente acción, justo antes del descanso, Chishkala recortó distancias con un potente disparo desde la banda izquierda.

La segunda parte comenzó con un ritmo vertiginoso. En la primera acción Benfica marcó su segundo tanto. Leo Gugiel, el portero portugués, marcó desde fuera del área en una incorporación a campo contrario. La ventaja se redujo, pero volvió a ampliarse un minuto después. Tayebi vio el desmarque al espacio de Cainan y filtró un pase en profundiad. El internacional con Italia ganó la espalda a su defensor y sutilmente colocó el balón al fondo de la portería.

Gonçalo Sobral consiguió batir al portero local por debajo de sus piernas, posteriormente Vinicius era expulsado y el Palma no aprovechaba la superioridad. A 4 centésimas del final, falta para los portugueses que acabó en gol, pero el tanto afortunadamente fue fuera de tiempo. Esta vez la suerte quiso estar del lado de un Palma que ha sufrido reveses importantes en momentos claves en otras competiciones.

Antonio Vadillo, radiante

El jerezano y entrenador del equipo de Palma de Mallorca estaba exultante tras meter a su club en la final de la Champions: "Esto son palabras mayores, que vayamos a jugar la final de la Champions es algo impresionante. Tengo que felicitar a los jugadores porque se han comportado como jabatos, a nivel competitivo han hecho un partido a un nivel muy alto. Cuando nos ha tocado sufrir hemos sabido sufrir. Para mí, la Champions y la Liga están a otro nivel y nuestro objetivo una vez pase la final del domingo es volver a esta competición, que es una pasada. Ver la evolución que ha tenido el club en estos 12 años que llevo y viendo dónde estamos y de dónde venimos... me sabe mal que el presi, el pobre, no... Estoy convencido que desde ahí arriba nos ha ayudado en esa última acción, todos teníamos claro que no era gol, pero el deporte es así de caprichoso y el Palma no puede ser de otra forma que terminar sufriendo".