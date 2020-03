Paco Peña, ilusionado con su nueva etapa al frente del Rota

Paco Peña se ha convertido en el nuevo entrenador del Rota en lugar de Romerito, que ha firmado por el Atlético Sanluqueño. El jerezano, sin equipo desde que la pasada temporada tuvo que abandonar el Sevilla C, se muestra ilusionado ante su nuevo reto pero tiene asumido que "lo tenemos complicado. Tenía muchas ganas de entrenar pero me temo que esto va para largo, el parón va a ser importante y veremos si la Liga se puede reanudar o no".

Apunta que "me pongo en lo peor para luego llevarme una buena noticia, ojalá dentro de pocas semanas todos podamos recuperar nuestra actividad, ojalá se acabe cuanto antes esta pesadilla del coronaviris. Estamos ante una alerta sanitaria y debemos ser responsables, la salud es lo importante. La competición no puede reanudarse hasta que no exista ni el más mínimo riesgo de contagio".

El extécnico del Xerez B y del segundo filial sevillista se muestra "agradecido al Rota por haber confiado en mí. Me llamaron, me comentaron la propuesta y acepté. Juan Luis Rendón, secretario técnico del Rota, me explicó la situación, que dijo que la directiva confiaba en mí y que también Romerito les dijo que dieran el paso. Tanto Rota como Roteña son dos clubes con mucha tradición en el fútbol y que hacen las cosas bien, me gusta cómo trabajan".

Llegará a un club en una situación privilegiada, ya que el Rota se encuentra en la mitad de la tabla y con el objetivo de la salvación cumplido. "No es normal hacerse cargo de un equipo en esta situación, es cierto. Es motivo de alegría llegara un club así, por el salto a una categoría superior de un compañero. Aún no he podido contactar con la plantilla pero el que me conoce sabe que soy exigente. No sabemos qué va a pasar pero el objetivo que nos marcaremos será el de estar lo más cerca posible de la Copa del Rey, quedar lo mejor clasificados posible. En estos momentos, están los dos filiales por encima y tenemos opciones de pelear por ese bonito reto".

No ha podido reunirse con la plantilla pero conoce a todos los jugadores y a algunos los ha tenido a sus órdenes. "Me han comentado que el grupo es espectacular, está muy unido y que es trabajador y comprometido y eso es importante. Conozco a todos los futbolistas y a algunos, como Vicente o Luis Lara, los he tenido a mis órdenes. Es más, con el 50 o 60% del plantel mantengo una buena relación, hace tiempo que nos conocemos y hay muchos jerezanos".

Como apasionado y profesional de fútbol no va a tener problemas en Tercera, una categoría que controla a la perfección. "Desde que me marché del Sevilla no he dejado de ver fútbol pero no de Tercera, todo el que puedo. Tercera la conozco bien porque en nuestra zona y en localidades cercanas hay muchos equipos. Me levanto todos los días antes de las seis y media de la mañana y antes de llevar a los niños al colegio ya me veo un partido por lo menos. Los fines de semana igual, veo en los campos todos los que puedo el resto por Footters".

Y este año, bajo su punto dote vista, la categoría es "más igualada que la temporada pasada pero tiene menos nivel. La campaña pasada equipos como Cádiz B o Algeciras tenían mucho nivel, todos los equipos se gastaron mucho dinero. Este año también pero hay más igualdad, los primeros puestos están muy ajustados".