El CD Guadalcacín ya trabaja en la planificación de la temporada 2018/19 tras la llegada oficial del nuevo técnico Javi Rivas después de su ascenso de la semana pasada con la Roteña a División de Honor. Los próximos en llegar deberían ser los fichajes.

El entrenador portuense acumula varios ascensos en categorías inferiores en su currículum y llega al Guadalcacín "ilusionado por el nuevo reto en categoría nacional". Un reto que será distinto para un entrenador con mucha experiencia en la provincia tras su paso por equipos como el Rota, la Roteña o los filiales de Sanluqueño y Portuense. "Sabemos que tenemos el presupuesto más bajo de la categoría, pero con trabajo, esfuerzo y tesón haremos una plantilla que pueda luchar por competir el objetivo", dice el técnico.

Rivas llega con la ilusión por bandera tras firmar una gran temporada en la UD Roteña poniendo la guinda con el ascenso logrado en el play off ante el Bazán. Su salida, y posterior llegada al Guadalcacín, se produjo un día después del ascenso y de que la nueva directiva del club roteño no se pusiera en contacto con él para renovar en ningún momento y él informara a los suyos de la llamada del Guadalcacín. "Estuve trabajando para la Roteña hasta el último día y me llevo un gran recuerdo de allí. He trabajado con grandes personas", decía un agradecido Rivas que esta misma semana está ya trabajando en confeccionar la plantilla del Guada.

Rivas ve en el club pedáneo "una gran oportunidad para seguir creciendo en los banquillos". El portuense formará tándem con Juanjo Zambrano, que será su segundo y, además, se encargará de coordinar la cantera del club que tan bien está funcionando en los últimos años. Trabajo, humildad y tesón serán las claves del nuevo cuerpo técnico del Guada que tiene por delante el reto de mantener al equipo en Tercera División por quinta temporada consecutiva.

De momento hay pocas cosas claras, solo que la columna vertebral del equipo la seguirán formando Antonio Lebrón, Diego Galiano y Luis Castillo, que ya han renovado y serán el principal pilar en el que se apoye el trabajo Rivas. Además, se espera que en los próximos días haya más renovaciones. Juanjo, Chiqui, David y el guardameta Ángel son otros de los que se han sumado a esa lista de renovaciones. Hay muchos jugadores aún a la espera de decidir su futuro con ofertas encima de la mesa que podrían seguir el mismo camino que Rodri, que será presentado esta semana con el Xerez DFC, o Borja Jiménez y Álvaro Ramírez, que jugarán en el Arcos.

"Intentaremos crear un grupo competente para hacer un año bastante bueno. Queremos mezclar juventud y veteranía para que los veteranos tengan un peso específico y ser una ayuda para formar a los jóvenes", decía Rivas. El reducido presupuesto del club no permite hacer otra cosa que intentar convencer a jugadores jóvenes del escaparate que les puede suponer el jugar en Tercera División en un club como el Guada.

Se espera que el equipo comience la pretemporada en la segunda quincena de julio, como el resto de equipos de la categoría y, hasta entonces, el técnico tendrá, junto a Juanjo Zambrano, mucho trabajo por delante para poder tener la plantilla medianamente confeccionada de cara al inicio de los entrenamientos.