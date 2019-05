El Sanluqueño gana en Villanueva y elude el descenso directo (0-1)

Un gol de Mawi para ganar al Villanovense pone en bandeja la salvación al Átlético Sanluqueño a una jornada para el final. Cara y cruz, pues con esta derrota el conjunto extremeño regresa a Tercera División después de cinco temporadas en la categoría de bronce. Los problemas económicos y el intercambio de comunicados (plantilla y directiva) no afectaron a unos futbolistas que lo dieron todo.

Los verdiblancos con estos tres puntos eluden el descenso directo y ganando al Badajoz en El Palmar logran la permanencia de forma matemática sin acudir a la promoción de descenso. También la pueden conseguir haciendo el mismo resultado que el Recreativo Granada, que tras caer ante el Recreativo de Huelva se ha metido en la lucha.

El duelo se antojaba intenso, pero por momentos fue precisamente intensidad lo que le faltó al conjunto local, que era el que más se jugaba en ese partido. Con Mawi y Güiza en el banquillo, Abel Gómez optó por un once inicial al que regresaba Edu Oriol. Mientras, Julio Cobos repetía una once similar al de los últimos partidos.

En los primeros compases, ningún equipo conseguía enlazar jugadas y las primeras ocasiones llegaron a balón parado. En el conjunto sanluqueño era Nando Quesada el que lo intentaba, pero su balón en una falta peligrosa al borde del área se estrellaba en la barrera. En el 13', respondía el Villanovense por mediación de Moussa que remataba a las manos de Javi Jiménez en un saque de esquina.

La primera mitad fue un intento de ambos de controlar sus nervios y las ocasiones eran contadas. En el 24', probaba fortuna Xavi Puerto con un disparo desde el interior del área que se marchaba fuera por poco. Tres minutos después, Isma Gil sacaba bastante bien un disparo de Del Moral.

José Ramón era el jugador más eléctrico sobre el césped, lo intentaba por banda y también al remate. En el 28', un testarazo suyo lo atrapaba sin problemas el meta visitante. Y, en el 36', dejaba un buen balón de cara para que Pajuelo la rompiera, pero se interpuso bien Misffut. En el tramo final de la primera parte sufría el Sanluqueño con dos disparos lejanos de Poley, ex del Atleti, que no encontraron portería.

La segunda mitad fue de inicio un calco de la primera. Empezaba el Villanovense, ya con Pedro Montero sobre el campo, con un disparo de José Ramón en una jugada individual que de nuevo atrapaba Javi Jiménez. Y, en el 58' la respuesta del Sanluqueño, en las botas de Peli que Isma envió a córner.

Abel Gómez daba entonces entrada a Mawi, que iba a desequilibrar el partido. Pero antes de su gol, fue el Villanovense el que contó con las ocasiones más claras. Primero, en las botas de Javi Sánchez, que taponó bien la zaga, y después era Luis Martínez el que remataba fuera un centro. También antes del gol, Mawi fallaba en un control que le habría dejado solo delante de Isma Gil, cuando corría el minuto 82.

Con el Villanovense volcado en ataque, salió Dani Güiza, que sólo necesitó tocar un balón para poner un centro medido para que Mawi pusiera la ventaja en el marcador, que al final fue definitiva (0-1).

El equipo local estaba roto y sólo quedaba esperar el pitido final para la celebración del equipo de Abel Gómez y las lágrimas de los de Julio Cobos, ya en Tercera matemáticamente.