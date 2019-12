Tres jerezanos en el Antoniano-Betis de Copa del Rey

El Antoniano, revelación del Grupo X de Tercera División (recién ascendido y cuarto con 34 puntos), hará historia este jueves recibiendo al Real Betis en la primera ronda de la Copa del Rey, partido que se disputa en el Benito Villamarín tras la imposibilidad de jugar el encuentro en el Municipal lebrijano y desechar la opción de Chapín.

En las filas del cuadro sevillano militan tres jerezanos: el central y exjugador del Xerez CD Kevin; y en el banquillo, junto al técnico Francisco José Cordero 'Rubio', Fernando Rosado (segundo entrenador del Antoniano) y Miguel Ángel Ortega, preparador físico.

Fernando Rosado no esconde la ilusión que se vive en el vestuario lebrijano desde que el sorteo deparó el enfrentamiento con el Real Betis. "Estamos muy ilusionados y viendo los resultados que se están dando, más se ilusiona uno. La gente está muy motivada y piensa que si esos equipos han podido ¿por qué no nosotros? No vamos al partido a cambiarnos las camisetas con los jugadores del Betis".

Así vivíamos el momento en el que se anunciaba que el @RealBetis sería nuestro rival en la siguiente ronda 👏🏼A ilusión no nos gana nadie 😍🔴⚪️ #VivamosLaCopa #JuntosPorUnaIlusión pic.twitter.com/QRkWfF1HtG — Club Atlético Antoniano (@CAAntoniano) November 17, 2019

El segundo técnico del Antoniano reconoce que al jugarse en el Villamarín "el porcentaje es más alto para ellos, pero si tenemos un 5 por ciento de posibilidades nos tendremos que aferrar a él con todas las fuerzas". Y aunque se barajaron varios escenarios posibles, explica que tras no conseguir el permiso federativo, la mejor opción era el campo del Betis: "Queríamos jugar en Lebrija, intentamos que el Ayuntamiento pusiera los medios: grada supletoria, focos, sala antidoping... lo que nos pedía la Federación, pero el coste era muy elevado y no pudo ser. Por lo económico y por darle el premio a los jugadores la mejor opción era el Villamarín".

Miguel Ángel Ortega, preparador físico del equipo, coincide con Rosado: "Siendo de Jerez, a mí Chapín era uno de los campos en el que no me hubiera importado jugar. Cuando nos dijeron que en Lebrija no se podía jugar, que era nuestra ilusión, había que buscar lo que mejor le viniera al club tanto a nivel económico como que los chavales disfruten. Jugar en el Villamarín va a ser algo bonito para los chavales, van a disfrutar de un estadio de Primera División y un gran ambiente de fútbol".

El partido contra el Betis ha levantado una gran expectación en Lebrija, con una gran parte de su población con el corazón verdiblanco. "Aquí se han vendido casi tres mil entradas y en Sevilla unas cinco o seis mil. Ojalá podamos meter quince o veinte mil personas, aunque con la lluvia que hay anunciada no sabemos si al final se animará la gente", apunta el segundo técnico del Antoniano. Además, Cuatro televisa en abierto el partido (19:00 horas).

Sea como fuere, el Betis fue el premio gordo para un equipo que lleva un año y medio espectacular: "Fuimos campeones y este año seguimos con la misma dinámica positiva. El primer partido de Liga contra el Xerez DFC fue un varapalo que nos puso los pies en el suelo, creo que pagamos la novatada y a raíz de ahí despegamos y el equipo está cuarto, dice Fernando Rosado. Ortega apostilla: "Aquello fue un premio, que en la ronda previa nos tocara en casa con el Porcuna y el ambiente que se vivió aquel día fue algo digno de ver, algo espectacular. Y ahora que te toque el Betis es la guinda del pastel".

Para Rosado, el nuevo formato de la Copa del Rey es todo un acierto: "Creo que se debería haber hecho mucho antes. Yo incluso lo alargaría hasta la final para que los equipos modestos tengan más opciones. Se reciben más ayudas económicas, con una buena gestión y dinero se pueden conseguir grandes cosas. Ahí están el Alcorcón o el Mirandés". Y como curiosidad, apunta: "Pablo Infante (exjugador del Mirandés) fue quien sacó la bola del Porcuna. Quién sabe si nosotros podemos ser el nuevo Mirandés. Ojalá".

Para terminar, el segundo entrenador del Antoniano cree que el Betis saldrá con los menos habituales y desvela que el Dani Pendín, segundo entrenador del Mallorca de Vicente Moreno, "nos ha echado un cable" después de que el conjunto bermellón se midiera al Betis.

Por su parte, Miguel Ángel Ortega también cree en la machada: "Se han dado ya varias sorpresas, están ahí y hay antecedentes como el Alcorconazo... está claro que es muy complicado pero nos vamos a agarrar con todas nuestras fuerzas a las opciones. ¿Por qué no dar la campanada". Valora igualmente el compromiso de sus jugadores: "Hemos tenido que adecuar los entrenamientos para llegar en el mejor estado a estos partidos entre semana y recuperar para los de Liga, ya que no podemos perder comba. Y todos entrenan a un nivel de intensidad muy alto. Da gusto verlos trabajar. Aquí nadie se ve con el dorsal de titular".