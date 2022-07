Antonio Vadillo: "Me siento más valorado en Palma y en Benicarló que en mi ciudad, que es Jerez"

Antonio Vadillo Sánchez, técnico del Palma Futsal, flamante subcampeón de Liga en la Primera División de fútbol sala, se encuentra estos días en su ciudad natal, Jerez, pasando unos días con la familia recargando las pilas después de una temporada 21/22 "muy exigente y muy dura" y antes de regresar a Palma de Mallorca para preparar una nueva temporada en la que el conjunto mallorquín jugará la Champions por primera vez en su historia.

Vadillo se marchó de Jerez muy joven, hace más de 20 años tras jugar en el Frío Jerez, el Caja San Fernando y un breve paso por el Ono Jerez, poniendo rumbo primero al Manacor y luego al Benicarló, Al-Rayyan qatarí y Palma Futsal, donde colgó las botas en la temporada 16/17. Fue internacional con la selección española de fútbol sala y nombrado en dos ocasiones mejor cierre de la Liga Nacional. Y en Jerez, donde tiene casa y regresa cada vez que tiene ocasión es un desconocido. "Me siento más valorado en Palma o cuando voy a Benicarló que en mi propia ciudad, que es Jerez", asegura con pena el técnico jerezano.

-Antonio, ¿qué balance hace del año?

-Ha sido una temporada bastante dura. Primero, porque era la primera tras el fallecimiento del presi; una temporada de incertidumbre porque José Tirado, hasta ahora director deportivo, se hacía cargo del club, era un cargo nuevo y tampoco sabíamos cómo iba a salir todo. Todos hemos tenido que hacer un poco más para seguir sosteniendo al club en la posición que estábamos. Segundo, porque ha habido un cambio bastante brusco a nivel deportivo, que ya estaba planificado. Salieron ocho jugadores e incorporamos a seis, reduciendo plantilla para bajar presupuesto porque lo queríamos tener todo más atado a nivel presupuestario. Antes teníamos el seguro de vida que era el presi, que se metía la mano en el bolsillo. Tuvimos una primera vuelta con muchas lesiones y se tradujo en falta de regularidad en los resultados. Estuvimos un período de dos meses con cinco jugadores de mucha importancia lesionados a la vez. Nos quedamos sólo con cinco jugadores del primer equipo y dos chavales del filial que nos han ayudado mucho. Nos costó arrancar. Y cuando recuperamos jugadores la historia cambió, conseguimos la clasificación para la Copa de España, que es uno de los principales objetivos del club, hicimos muy buena Supercopa llegando a la final y cayendo con el Barça en los penaltis y la segunda vuelta ha sido espectacular. Hemos sido el equipo menos goleado de la Liga, quedando terceros empatados con Inter en la segunda posición, la mejor puntuación de la historia del club en liga de 16, subcampeones en Liga y clasificándonos para la Champions. Temporada muy completa, pero muy dura.

-¿La mejor temporada de Palma Futsal?

-De lejos. Se han jugado dos finales y eso para un club que no sean Barça, Pozo o Inter es muy difícil de conseguir y nosotros lo hemos hecho. Y la Champions. Sólo seis clubes han jugado esta competición en España.

-¿Falta sólo la guinda?

-Falta el título. Pero después de poder saborear este final de Liga y la clasificación para la Champions, sólo cambio clasificarme para la Champions por un título de Liga, no lo cambio por otro título, ni por una Copa de España ni por una Supercopa ni por una Copa del Rey. Para la entidad, a todos los niveles, esta clasificación es muy importante.

-¿Es inabarcable este Barça?

-En los próximos dos años será muy difícil arrebatarle una Liga. Está dos escalones por encima del resto a nivel de plantilla. En competición corta creo que hay varios equipos que le pueden meter mano: nosotros, Jaén, Valdepeñas, Cartagena, Levante... Pero a 30 partidos... son muchos partidos y luego los play-off al mejor de tres o cinco partidos son muchos para poder sorprenderles. Si hablamos de 12 o 15 de los mejores jugadores del mundo, ellos tienen la mitad y un grandísimo entrenador en el banquillo. Cada vez están apostando más hacia arriba y los demás peleamos por mantener los proyectos y eso está marcando diferencias.

-Económicamente, Palma tampoco es de los presupuestos más altos.

-Ni con Inter ni con Pozo ni algunos más. Tenemos ahora la experiencia de que un club como Cartagena, que lucha por los mismos objetivos que nosotros, nos quería comprar a uno de nuestros mejores jugadores pagando la cláusula y probablemente pagándole el doble de lo que cobra con nosotros. Eso para nosotros es inviable. Quiere decir que presupuestariamente estamos luchando con clubes que están por encima de nosotros. Estamos entre el séptimo y el noveno presupuesto. Llevamos muchos años ahí, muy cerquita compitiendo con los grandes, haciendo muy buenas temporadas y sólo se le dará valor cuando un día nos caigamos. Tenemos ejemplos de otros equipos como el Levante, que el año pasado jugó la final de Liga y Champions y esta temporada no ha jugado ni Copa ni play-off. El Pozo entró en el play-off en la última jornada; Inter entró en la Copa de España en la última jornada. Quiero decir que todo esto es muy difícil y nosotros lo estamos consiguiendo con mucha solvencia gracias al trabajo de todo el plantel y todo el club y me gusta ponerlo en valor porque hasta que no nos caigamos un día no le vamos a dar el valor que tiene.

-¿Se han sentido valorados?

-Durante la temporada no. Es un sentir que hice después de nuestro último partido de Liga porque el sentir de la plantilla era ese y me apetecía decirlo en ese momento. Hemos estado todo el año callados y nos hemos dedicado a trabajar, corregir, aprender, intentar superar todas estas adversidades y al final decidí comentarlo porque era el sentir de la plantilla y yo defiendo a mis jugadores. Creo que se fue muy injusto con nosotros durante toda la temporada y siempre digo que las notas se dan en junio, no durante el curso. Ha llegado junio y ahí están las notas. Hemos aprobado notablemente.

-Y en Champions.

-Vamos a subir un poquito el presupuesto porque necesitamos ampliar la plantilla. Nos tenemos que tomar como ejemplo al Levante para que no nos pase igual. La Champions es un caramelo, pero hace que el jugador se distraiga y vamos a jugar entre semana muchos partidos y de diferentes competiciones, que es lo difícil. A ver si somos capaces de competir porque es un contexto nuevo para todos, jugadores, cuerpo técnico y club. Es un escenario nuevo y hay que saber manejarlo para poder sacar rendimiento. La elite te devora y hay que estar preparados.

-Antonio Vadillo lo ha sido todo en Palma Futsal. ¿Qué le queda por hacer?

-Conseguir un título, pero tras esta temporada me siento muy realizado. Cuando acepté el cargo sabía que la exigencia iba a ser muy grande, no tenía experiencia en los banquillos, pero me gustan los grandes retos y me sentía igual no preparado pero sí capacitado. La primera temporada me comí muchas historias porque era una situación nueva para mí, pero creo que después he respondido bastante bien. Me siento muy tranquilo conmigo mismo, creo que he aportado mi gran granito de arena para que el Palma sea hoy lo que es, ya lo hice en mi etapa de jugador y ahora en la de entrenador más todavía porque estamos compitiendo con estos bicharracos de clubes jugando finales contra ellos y no vamos como equipo pequeño a ver si da la sorpresa, notamos que se nos respeta, me lo dicen mis colegas entrenadores. Me gustaría culminarlo con un título si es posible y si no, con repetir temporadas similares a la de ésta. Es muy difícil hacer lo que estamos haciendo, aunque como yo digo tenemos que seguir llamando a la puerta porque se tiene que abrir. Luego, a partir de ahí a ver qué pasa. Me quedo un año más de contrato. Yo estoy muy bien en el club y mi familia está muy bien en Mallorca, pero sabemos que en nuestro deporte nunca se sabe lo que puede ocurrir. Ya veremos qué nos depara esta temporada porque nuestro deporte es volátil y lo que hiciste ayer no vale para nada.

-¿El momento más emotivo de la temporada fue la Supercopa en Jerez?

-Te diría que fue un antes y un después. Aprovecho para agradecer una vez más a Jerez todo el apoyo que tuvimos, fue increíble y los jugadores estuvieron encantados, se sintieron muy arropados por la afición. Para mí después de tantísimos años fuera tener la suerte de poder jugar una Supercopa a Jerez significó mucho. Y luego por cómo se dio todo. Creo que fuimos el mejor equipo de la competición, pero perdimos en penaltis con el Barça. Tener la posibilidad de estar con mi familia y todos mis amigos fue muy gratificante. Ganar ese título hubiera sido doblemente bonito. Pero también me gustaría decir que me siento más valorado en Palma o cuando voy a Benicarló que en mi ciudad, que es Jerez y de la que hago gala por donde voy.

-Desde su experiencia, ¿qué le falta a Jerez para que el fútbol sala emerja?

-Se necesita que se apueste más por el fútbol sala tanto a nivel institucional, a nivel de empresas y en la base. Alabo el trabajo que están realizando los clubes que están luchando y apostando por el fútbol sala, pero para tener un proyecto sólido necesitamos mucho más. El Ayuntamiento tiene que apostar más por nuestro deporte, creo que lo tiene un poquito olvidado, hay que recuperar las ligas municipales, las locales, las escolares. Es una pena, porque el fútbol sala es un deporte que se practica muchísimo y Jerez es cuna de fútbol sala, con jugadores con mucho talento y es una pena que no se le saque el jugo. Si se apostase un poquito, en un período de medio plazo podríamos hablar de tener un equipo en categoría importante, con un buen sostén detrás. Se ve en el Ruiz-Mateos, a poco que el equipo da algo se llena. Se necesita un trabajo de base desde abajo. No puede ser que un equipo esté en Segunda B y tenga sólo cuatro o cinco jugadores de Jerez. Un equipo en Segunda B tiene que tener ocho o nueve jugadores de Jerez. También son ciclos y hay que hacer que los niños quieran jugar al fútbol sala y por eso digo que hay que hacer un trabajo de base y no que todo se lo lleve el fútbol. Veo un poco de monopolio en este sentido. Hacen falta más clubes de fútbol sala de base con gente titulada y formada. Nos hemos quedado un poquito estancados, las cosas evolucionan, el deporte también y el fútbol sala quizá sea de los deportes que más han evolucionado en los últimos tiempos.