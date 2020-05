César Vera, candidato a la presidencia de la Federación Andaluza de Fútbol, se opone al sistema de ascenso que pretende la actual comisión gestora de la Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) para las divisiones amateur, por dos motivos esenciales: el sanitario y el económico. Y apoya a la comisión de clubes andaluces, de la que forma parte el Jerez Industrial, que se opone a las pretendidas ligas, al considerarse antirreglamentarias y productos de un capricho federativo.

La nota informativa elaborada por la candidatura de César Vera, encabezada con 'Un no rotundo a los 'play off' de ascenso en el fútbol aficionado, dice así:

"Ante la situación actual, y la posibilidad de que la RFAF organice 'play off' para decidir el ascenso de categoría de los equipos de fútbol aficionado de nuestra región, muchos de los clubes de División de Honor, Primera, Segunda y Tercera Andaluzas, se han puesto en contacto conmigo para conocer mi opinión al respecto como candidato a la Presidencia de la RFAF.

Mi respuesta a todos ellos ha sido contundente: un NO rotundo a los 'play off'. Esta negativa esta argumentada en dos motivos principales, uno sanitario y otro económico.

Es evidente que la situación provocada por la pandemia que sufrimos ha generado innumerables cambios en la sociedad y su forma de relacionarse, por supuesto estos cambios se han trasladado al deporte, al profesional y podríamos decir que en mayor medida al aficionado, que es el que nos ocupa en este momento, debemos tener en cuenta que los jugadores de estas categorías están afectados tanto en su ocupaciones habituales como en las derivadas de la práctica del fútbol, y es indudable que unas pueden repercutir en las otras y viceversa.

Actualmente es inviable la celebración de partidos de fútbol de estas categorías con todas las garantías necesarias, sólo tenemos que revisar los protocolos de que se están llevando a cabo en el fútbol profesional. En lo que respecta a posibilidad de contagios por covid-19 sólo siguiendo esos mismos protocolos se podría garantizar actualmente la organización de partidos. Pero no es sólo este el problema, también es necesario un periodo de adaptación y entrenamiento, dificultado en este caso por el tipo de fútbol que tratamos: aficionado. El tiempo de inactividad y no disponer de un tiempo de preparación adecuado genera un alto riesgo de lesiones, que en este caso puede repercutir tanto en la vida deportiva, como en la laboral del futbolista, algo que en la situación actual no es asumible en ningún modo.

¿Cómo podríamos entonces solucionar la temporada en el fútbol aficionado? atendiendo a los méritos deportivos logrados en la temporada 2019-2020. La respuesta debe partir de un acuerdo de los mejores conocedores de esas categorías, los propios clubes. Nuestra propuesta, siempre con el consenso de los equipos, se basa en la previsión de una próxima temporada complicada para el fútbol aficionado, que nos lleva a una reestructuración de las categorías, con los ascensos directos de los equipos clasificados en los primeros lugares, y reajustando grupos por proximidad geográfica, que, por otra parte, sería de gran ayuda para reducir gastos de desplazamientos de todos los equipos. Esta reestructuración en principio sería sólo para la próxima temporada, no obstante, serían los propios clubes los que decidirían continuar con la misma, o bien volver al sistema actual u otro que podamos estimar como más conveniente con el objetivo de mantener el fútbol aficionado en el lugar que merece.

Sin entrar en polémica sobre la capacidad de decisión de la Comisión Gestora de la RFAF para algunas de las decisiones que ha tomado, entiendo que, si se ha podido decidir sobre la supresión de los descensos, de la misma forma se podría decidir sobre la supresión de los 'play off', así como el ascenso directo de los clubes que estuviesen clasificados en los primeros puestos de cada grupo.

Pero el motivo más importante de nuestro NO a los 'play-off' es el sanitario.

Se han celebrado del 21 al 23 de mayo de 2020 unas jornadas internacionales por videoconferencia: 'El fútbol post COVID-19'. Jornadas organizadas por los servicios médicos de la RFEF, desde aquí mi enhorabuena a la jefe de estos servicios médicos, la doctora Helena Herrero, por su organización. He tenido el honor de participar en las jornadas, no es el momento ni el sitio donde exponer todo lo que en ella se ha tratado, pero sí hay que reseñar que los ponentes de estas jornadas han sido servicios médicos de algunos de los clubes de fútbol más importantes del mundo como Chelsea, Borussia de Dortmund y Atlético de Madrid. También han participado preparadores físicos de estos equipos

Se están tratando los protocolos que están aplicando los equipos profesionales y los que se deben aplicar a todos los deportistas. Las conclusiones de las jornadas las sabremos en los próximos días y las publicaremos. Porque después de todo esto hay muchas preguntas que se las tendremos que hacer a los dirigentes que están de acuerdo en que se celebren los 'play off".