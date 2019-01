Ocho entrenadores fueron destituidos durante la primera vuelta

Los entrenadores suelen decir que siempre tienen la maleta hecha. Los malos resultados, no cumplir con las expectativas y no alcanzar los objetivos marcados son motivo de despido, de cambio y de búsqueda de un revulsivo. Pasa en muchas profesiones y en el fútbol, sea cual sea la categoría, no iba a ser menos.

El asunto se complica cuando se dan circunstancias como la de esta temporada en el Grupo X de Tercera División, donde descenderán los tres últimos -si nos atenemos a la normativa de la Andaluza-, los cinco últimos -si se hace caso a la Española-, y además existe riesgo para algunos puestos más dependiendo de los ascensos a Segunda B y los descensos de esta categoría al grupo occidental de Tercera.

Y si la batalla por abajo es encarnizada, por arriba no lo es menos. Son muchos los que afirman que el Grupo X tiene este año un nivel altísimo y mucha culpa la tiene la presencia de filiales tan potentes como los del Cádiz, Córdoba y Betis. Hasta diez o doce clubes aspiran a luchar por el ascenso, pero muchos son los llamados y pocos los elegidos: cuatro puestos para al menos diez opositores… y cuando las expectativas quedan lejanas, la guadaña hace acto de presencia.

Así, ocho entrenadores han perdido su puesto a lo largo de la primera vuelta del campeonato: Guti (Los Barrios); Juan Pedro Ramos (Xerez CD); Javi Rivas (Guadalcacín); Salva Serrano (Atlético Espeleño); Antonio Jesús Falcón (Cabecense); Álex Hornillo (San Roque de Lepe); David Páez (Écija Balompié); y Javier Viso (Algeciras).

LOS BARRIOS

Alejandro Castillo Cabrera 'Guti' fue el primer técnico en caer, en la jornada quinta después de una sonada goleada en casa del Betis Deportivo (7-0). El equipo barreño perdió sus tres primeros partidos de Liga, venció 1-0 al Puente Genil y cayó estrepitosamente en la bética Ciudad Deportiva Luis del Sol. El técnico dejó a la Unión en la 19ª posición con sólo tres puntos. La junta directiva barreña confió la nave a Rafael Escobar y la remontada del equipo campogibraltareño ha sido espectacular, iniciando la segunda vuelta en la tercera posición. Con Escobar, Los Barrios ha sumado 40 puntos, logrando 12 victorias y perdiendo sólo en casa del líder Utrera.

XEREZ CD

Siete jornadas duró la paciencia en el Xerez CD. Juan Pedro Ramos fue despedido después de que el equipo azulino perdiese en casa frente al Cádiz B. Hasta entonces, los xerecistas habían sumado siete puntos con un bagaje de una victoria, cuatro empates y dos derrotas. Cuando 'El Pirata' fue despedido, el XCD estaba fuera de los puestos de descenso ocupando la 15ª posición. Antonio Montero 'Nene' sustituyó al técnico jerezano, aunque estuvo la friolera de nueve encuentros sin poder sentarse en el banquillo al no haber acuerdo con Juan Pedro, primero, y con Julio Pineda, después. Con el malagueño en la grada, el Xerez CD no ganó su primer encuentro hasta la jornada 11 (1-0 al Sevilla) y posteriormente sumó dos triunfos seguidos (San Roque de Lepe y Arcos), con derrotas en Gerena y Utrera de por medio. Tras caer en casa con el Cabecense, el equipo ha encadenado una racha de siete jornadas sin perder, aunque ha sumado cinco empates y sólo dos victorias. El equipo ocupa la décima plaza con 29 puntos.

GUADALCACÍN

Javi Rivas se marchó del Guadalcacín en la novena jornada harto de solicitar, por activa y por pasiva, refuerzos que permitieran al equipo pelear por la permanencia. El del Guada es un caso prácticamente perdido y sólo un milagro dejaría al equipo por quinto año consecutivo la categoría nacional. Con el técnico portuense, el Guada sólo sumó un punto, en casa contra la Lebrijana. La derrota en Ceuta (3-0) y las declaraciones que el entrenador iba vertiendo semana sí y semana también provocaron un cese más que cantado. La llegada de Jesús Mendoza no ha servido de mucho porque la directiva apenas ha reforzado al equipo con jugadores que no han dado un salto de calidad a la plantilla. Con el jerezano llegó la primera y única victoria de la temporada en Coria (1-2) y luego un empate con el Xerez CD. El resto, derrotas. El Guada cierra la tabla con cinco puntos, a 20 de la permanencia.

ESPELEÑO

Salva Serrano perdió el puesto en la jornada 10 tras sufrir en Sevilla (1-0) la cuarta derrota consecutiva, la séptima en apenas diez partidos. El equipo cordobés consiguió de su mano dos victorias y un empate y ocupaba la penúltima plaza con siete puntos. El cargo lo adoptó José Antonio Garrido, que sólo ha sumado un triunfo más para los cordobeses. En su etapa, el Espeleño ha sufrido seis derrotas más y cinco empates, para un total de ocho puntos. Los de Espiel continúan en la penúltima posición, con 15 puntos.

CABECENSE

El caso del equipo sevillano es calcado al del Espeleño con la salvedad de que Antonio Jesús Falcón presentó su dimisión en lugar de ser destituido. También dejó el puesto en la décima jornada con siete puntos. Los sevillanos estaban en la 20ª posición a su marcha. Francisco Javier Pérez Garramiola 'Chesco' se hizo cargo del equipo, que tampoco ha levantado el vuelo. Ha sumado dos triunfos frente al Xerez CD (0-1) y Sevilla C (2-1) y entre medias tienen ocho derrotas y dos empates. Con 15 puntos, es antepenúltimo.

SAN ROQUE DE LEPE

El club onubense era a principios de temporada uno de los serios aspirantes a jugar la fase de ascenso a Segunda División B. Sin embargo, las expectativas no se están cumpliendo, ni con Álex Hornillo ni ahora con Andrés Gaitán. Hornillo fue destituido en la 14ª jornada tras caer consecutivamente con el Xerez CD (2-1) y el Cádiz B (0-3), dejando al equipo en la 12ª posición con 20 puntos. Siete jornadas después, el San Roque es 11º con 29 puntos.

ÉCIJA

Recién descendido de Segunda División B y con la obligación de regresar a la categoría de bronce, el proyecto del surcoreano Yung Gon Park hace aguas. El ambiente no invita al optimismo, la plantilla denunció en noviembre el impago de varias mensualidades y, para colmo, en lo deportivo el equipo ha estado 'coqueteando' con el descenso. David Páez fue destituido antes de Navidad y el equipo encontró el bálsamo frente al colista Guadalcacín (3-1) y se ha dado una gran dosis de autoestima al derrotar al Algeciras (1-0), situándose 12º con 28 puntos.

ALGECIRAS

De relativa sorpresa se puede calificar el despido de Javier Viso al frente del Algeciras. La derrota en el pasado derbi contra Los Barrios (2-0) fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de la directiva algecirista, que tiene marcado a fuego el objetivo del ascenso. Mané y Berlanga, que ha colgado las botas, se han hecho cargo del equipo albirrojo. El Algeciras ha ocupado durante buena parte de la temporada puesto entre los cuatro primeros pero las dos derrotas consecutivas frente a Cádiz B (0-1) y Los Barrios (2-0) han precipitado los acontecimientos. La nueva dupla tampoco se estrenó con buen pie, cayendo 1-0 en Écija, bajando hasta la séptima plaza con 36 puntos.