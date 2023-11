Xerez CD y Xerez DFC presentarán alegaciones por las rojas a Reina y Hugo en el derbi

Xerez CD y Xerez DFC están de acuerdo en un mismo punto. Ambos clubes van a presentar alegaciones ante el Comité de Competición por las tarjetas rojas directas que vieron Miguel Reina y Hugo Carrillo en el minuto 58 del derbi que enfrentó a ambos equipos el pasado domingo en Chapín.

Ambos clubes consideran excesivo el castigo con el que el colegiado onubense José Álvarez Rodríguez solventó una acción en la que el jugador del Deportivo y el del conjunto de David Sánchez se enzarzaron en un rifirrafe en la banda cuando el balón no estaba en juego. Las imágenes de la jugada demuestran que lo que el colegiado refleja en el acta no sucede así, por lo que ambos confían en poder contar con sus futbolistas en los encuentros de esta próxima jornada, en la que el Xerez DFFC recibe al Ceuta B en Chapín el domingo (17:30) y el Xerez CD visita a La Palma el mismo domingo pero a las 12:00.

El colegiado detalla en el acta que los dos futbolistas vieron la roja directa por el mismo motivo y resulta curioso que la roja al centrocampista del Deportivo la fije en el minuto 58 y la de Hugo en el 60'. Explica que fueron expulsados por el siguiente motivo: "Golpear a un adversario en la cabeza, sin estar el balón en juego, de manera no insignificante. Dicho jugador no precisó asistencia médica y al final del encuentro no presenta parte médico facultativo".

Para el Deportivo, Miguel Reina es una pieza importantísima, ya que hasta el momento de ver la roja era el único futbolista que había disputado todos los minutos de todos los partidos. Para Checa, con Adri y Migue García lesionados es vital su concurso, ya que además de jugar central se adapta a actuar de pivote.

Por su parte, Hugo se encuentra en una situación similar en el Xerez DFC. Es uno de los fijos para David Sánchez y la entidad intenta evitar su segunda sanción. El central ya fue expulsado ante el Ciudad de Lucena en la séptima jornada de liga y no pudo jugar en el Pedro Garrido contra el Gerena.