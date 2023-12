El Xerez CD sonríe y sigue a tres puntos del liderato y subidón del Xerez DFC, a tres del play-off

Xerez CD y Xerez DFC hicieron los deberes en la 13ª jornada de liga del Grupo X de Tercera RFEF que dejó algunas sorpresas. El Deportivo, que se va a los 27 puntos, recuperó la senda del triunfo ante el colista Coria en Chapín al vencer por 3-0 y no permite que el líder Ciudad de Lucena se le escape a más de un triunfo y la escuadra de David Sánchez, con su goleada el sábado en el Carlos Marchena frente al Cabecense por 0-4 ha aprovechado los tropiezos de algunos de sus rivales directos para colocarse a sólo tres puntos de la zona de play-off que marca el Salerm Puente Genil con 22 puntos.

El Ciudad de Lucena no da tregua, sigue firme al frente de la tabla con 30 puntos y no se sale de su hoja de ruta. Sufrió, pero terminó imponiéndose al Atlético Espeleño por un ajustado 2-3. El ex xerecista Rubén Jurado adelantó a los de Quero al cuarto de hora, pero antes del descanso, los celestes le dieron la vuelta al marcador con un doblete de Juan Andrés. En la segunda mitad, con las fuerzas más niveladas sobre la Joel Domínguez hizo el 1-3 y Cano estableció el definitivo 2-3 en el descuento.

El Ceuta, tercero con 23 puntos, suma y sigue y se deshizo en el Martínez Pirri de La Palma por 2-0, mientras que el Bollullos, cuarto con el mismo botín que los caballas, dejó escapar una buena oportunidad para haberse colocado tercero. No pasó de la igualada a cero en el Rodríguez Salvador ante el Cartaya, rival del Xerez DFC este miércoles en Chapín, que se encuentra en puestos de descenso.

Zarzapo de Pozoblanco

El Utrera protagonizó uno de los tropiezos importantes de esta fecha. Se vio superado por 0-2 en el San Juan Bosco por un Pozoblanco que, poco a poco, va remontando el vuelo y se ha instalado en la zona media-alta de la tabla con 20 puntos, a dos del play-off. Un doblete de Abraham (6' y 62') dio a los vallesanos los tres puntos y encadenan cuatro jornadas sin perder. Mientas, el cuadro de Montoya, que llevaba tres victorias seguidas, vio frenada su racha y es quinto con los mismos 22 puntos que el Salerm Puente Genil, sexto.

Y el cuadro de Juanmi Puentenueva tampoco pudo aprovechar su visita al Pérez Ureba para medirse al Conil, que sigue en la zona baja, para sumar de tres. Los de Francis se adelantaron (1-1) gracias al tanto del expontano Carlos Cuenca (40'). En el segundo acto César detuvo un penalti a Cuenca y luego Salva Vegas empató (62') y mandó un balón al poste.

El Córdoba B también volvió a ganar, derrotó al Ayamonte por 3-1 y es noveno con 18 puntos. Por último, Sevilla C, que sumaba tres derrotas consecutivas, y Gerena firmaron una igualada a dos en la Ciudad Deportiva.