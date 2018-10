Balance del primer cuarto de Liga: el Xerez DFC, bien

Tras cumplirse el primer cuarto de la competición y disputarse 11 de las 42 jornadas, los equipos jerezanos de Tercera División preparan su doble envite de la semana dispuestos a subir nota, lo que en el caso del Xerez Deportivo FC le acercaría al sobresaliente de meterse entre los cuatro primeros.

Así, las notas de los tres equipos jerezanos en este arranque de curso son muy diferentes porque mientras el Xerez DFC cumple con su objetivo de pelear por el play off, el Xerez CD no está respondiendo a las expectativas y ha cambiado de entrenador, al igual que un Guadalcacín que no conoce la victoria.

Xerez Deportivo FC: 5º con 19 puntos. 6 victorias, 4 empates y 1 derrota; 11 goles a favor y 10 en contra

Recién ascendido pero con el potencial y la ambición que otorga una masa social de casi 3.000 aficionados, el Xerez Deportivo FC está cumpliendo las expectativas y encara la 12ª jornada en la quinta posición, a tres puntos del play off de ascenso, su objetivo en el estreno en categoría nacional. El equipo de Chapín se ha puesto como meta meterse entre los cuatro primeros para disputar la fase de ascenso y está metido de lleno en la pelea por los cuatro primeros puestos tras mostrar en Lucena su capacidad de reacción después de sufrir dos derrotas seguidas, entre ellas la primera en casa.

Masegosa, fiel a su estilo, está moldeando un bloque difícil de batir y con dinamita arriba: el Xerez DFC solo ha encajado goles en uno de los partidos disputados como local y ha dejado la portería a cero en seis jornadas; arriba, Javi Casares, Bello y Adrián Gallardo son una garantía ofensiva aunque al equipo le está costando demasiado transformar en goles la cantidad de ocasiones que genera: hasta en cinco partidos los azulinos se han quedado sin marcar.

El Xerez DFC ha solventado el conjugar su fortaleza defensiva -solo diez goles encajados en 11 jornadas- y la falta de contundencia goleadora -11 goles en 11 partidos- rentabilizando sus dianas: ha ganado todos los partidos en los que se ha adelantado en el marcador aunque por el contrario ha perdido todos en los que el contrario ha anotado primero, y solo en Arcos fue batido después de haber marcado primero. Así, no es de extrañar que solo haya empatado un partido en el que ni los xerecistas ni su rival hicieron gol, el primero del curso contra el Sevilla C (0-0): de los otros diez ganó seis, cinco con la portería a cero, y perdió los cuatro en los que se adelantó el rival.

Adri Rodríguez y Jorge Herrero son fijos en la columna vertebral del Xerez DFC y son los únicos de la plantilla que han sido titulares en los once partidos disputados, aunque el centrocampista se perderá el choque de mañana contra el Coria por acumulación de amonestaciones. También Juan Gómez ha jugado todos los partidos aunque no como titular ya que el sevillano fue suplente en Utrera y contra el Guadalcacín. Bello también había jugado todos las jornadas hasta la del pasado fin de semana, en la que fue baja por sanción.

A nadie escapa que el principal contratiempo que ha tenido el equipo de Masegosa ha sido la grave lesión de Camacho, meta de solvencia demostrada que abría el debate en la portería azulina, a lo que contribuían también los tres goles encajados por Marrufo en su estreno como titular, en Lebrija. Para competir con el jerezano llegó Juan Flere, argentino sub-23 que se estrenó como titular en Lucena dejando la portería a cero.

Si Juan Flere llegó para reforzar la portería, el que salió a las primeras de cambio fue Bonilla, delantero malagueño sub-23 que convencía en pretemporada pero que después de la tercera jornada tomaba las de Villadiego buscando los minutos que no tenía en Chapín. La marcha del atacante, que apenas jugó tres minutos contra el Sevilla C, no supuso quebranto alguno porque coincidió con la llegada de Adrián Gallardo, delantero de garantías que ya es el máximo goleador del equipo con cuatro dianas, seguido por Jorge Herrero y Bello, ambos con dos, y Javi Tamayo, Javi Casares y Álex Colorado, los tres con un tanto cada uno.

Con la visita del líder a Chapín, el Xerez DFC coronaba un tramo del calendario en el que ha visitado a tres de los cinco primeros clasificados de la pasada temporada -Lebrijana, Ceuta y Algeciras- y un campo siempre complicado como es el Antonio Barbadillo. Tras la derrota ante el Córdoba B, el equipo de Masegosa iniciaba otro ciclo de tres partidos en ocho días con triunfo en la visita al Ciudad de Lucena, victoria que acababa con dos derrotas seguidas. Ahora, los azulinos encaran la visita del Coria y viaja el domingo a Puente Genil. Luego aguardan Betis Deportivo, Conil y Espeleño antes del derbi xerecista de principios de diciembre.