La alcaldesa recibe a la tenista jerezana Laura Sambruno, campeona de España en silla de ruedas 2025

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto al delegado de Deportes, Tomás Sampalo y la delegada de Comercio, Nela García ha recibido, ha recibido en el Ayuntamiento a la campeona de tenis, Laura Sambruno, quien se ha proclamado campeona de España de tenis en silla de ruedas 2025. La tenista, que sigue sumando trofeos en su exitosa carrera deportiva, ha estado acompañada en esta recepción por su marido y entrenador, Moisés Cubiella y sus hijos Iker y Adriana. Laura Sambruno ha manifestado sentirse muy contenta de la campaña efectuada durante 2025. “Para 2026 me voy a centrar en los trofeos internacionales”. De hecho, en el primero que participará será en Bolton, en el Reino Unido.

Por su parte, la alcaldesa María José García-Pelayo ha felicitado a la campeona jerezana indicando que “su deportividad y su esfuerzo son dignos de admiración. Como alcaldesa de Jerez y jerezana no tengo palabras para decirle a Laura lo orgullosa que nos sentimos de todos sus logros. Es un ejemplo a seguir”. También la primer edil ha manifestado que “estoy segura que ese reto que se ha marcado de triunfar internacionalmente será conseguido y el próximo año estaremos aquí recibiendo a una deportista jerezana, campeona en Europa”.

Laura Sambruno empezó a practicar tenis adaptado como entrenamiento en enero de 2024 y en marzo disputó su primer torneo competitivo de esta modalidad para personas con discapacidad. Previamente había pertenecido al Club Natación Jerez (1998 a 2011) y también había jugado al fútbol-sala en el Guadalcacín 2010-2012, siendo la máxima goleadora en 2012, así como jugadora de tenis de 2000 a 2012 y de pádel de 2010 a 2012. Un accidente fatídico en moto cambió su vida a los 19 años. Es instructora regional de tenis, tiene además formación en ‘coaching deportivo’ y ‘gestión de instalaciones’.

Junto a su marido y entrenador, Moisés Cubiella, y madre de dos hijos, pertenece a la Escuela ‘Innovation Tennis & Sports’, única en la provincia de Cádiz para tenis adaptado y una de las cuatro existentes en Andalucía junto a las de Sevilla, Linares y Marbella. La escuela tiene sede en las instalaciones de The Racket Club Chapín ubicadas junto al Complejo Chapín y que gestiona a través de concesión Unei.