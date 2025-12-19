El Anexo de La Juventud, primer campo con luces LED en Jerez

El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Deportes, ha renovado el alumbrado del Anexo del Campo de la Juventud y ha convertido estas instalaciones de la zona sur en el primer campo de fútbol base de Jerez en contar con iluminación de tecnología LED. En sustitución del anterior sistema desfasado y deficiente, con lámparas antiguas y muchas de ellas fundidas, se han instalado 10 nuevas luminarias de última generación distribuidas en cuatro torres del campo, que ofrecen una iluminación de gran calidad, determinada además por la eficiencia energética y durabilidad a largo plazo. El presupuesto de esta mejora de los servicios públicos en este espacio municipal asciende a alrededor de unos 17.000 euros.

El delegado de Deportes, Tomás Sampalo, ha destacado la importancia de “este cambio sustancial en la iluminación de estas instalaciones, que viene a favorecer la práctica deportiva de unos 300 deportistas de la zona sur de la ciudad que entrenan y juegan sus partidos en el Anexo del Campo de la Juventud”. Ha subrayado que “la intención del Gobierno local para el próximo año es dar el salto a tecnología LED en la iluminación de todos los campos de fútbol base de Jerez, con el fin de mantener actualizadas y en las mejores condiciones posibles estas instalaciones de la ciudad y favorecer el deporte entre los jerezanos y jerezanas”.

La nueva iluminación del Anexo del Campo de la Juventud beneficia a los clubes de la ciudad que tienen como referencia estas instalaciones: Jerez Industrial, Liberación, Zona Sur y Federico Mayo. Entre los cuatro reúnen a alrededor de una veintena de equipos de fútbol y a unos 300 deportistas de Jerez. Además, ésta no es la única reforma que se ha llevado a cabo en las instalaciones deportivas de la zona sur recientemente. Hay que recordar que también se ha procedido al inicio de las obras de restauración de parte del muro perimetral del Estadio Municipal Pedro S. Garrido, con el fin de adecentar unos 300 metros de este cerramiento que se encontraba en mal estado de conservación, al no haberse realizado durante años labores de mantenimiento adecuadas.