Atractivo e importante derbi para Xerez DFC B y Jerez Industrial

La novena jornada en el grupo gaditano de la Primera Andaluza depara un atractivo derbi entre el Xerez DFC B y el Jerez Industrial, choque que se disputa a partir de las 10:45 de este domingo en las instalaciones deportivas de La Granja. El otro equipo jerezano del grupo, el Guadalcacín, pondrá a prueba su gran racha en el Fernández Marchán frente al Guadiaro (12:00 horas), en teoría un rival fácil para los de David Navarro, que están enrachados y en zona de play-off de ascenso, mientras que los guadiareños son penúltimos con una sola victoria en su casillero, precisamente la que obtuvieron contra el Jerez Industrial.

El derbi entre XDFC B y Jerez Industrial presenta a dos equipos con trayectorias bien dispares. Los de Francis Pérez Malia no atraviesan un buen momento deportivo y sólo han sumado dos puntos de los últimos 15 posibles. Tras un buen arranque de liga ganando a Trebujena y Barbate en las tres primeras jornadas, han acumulado luego las derrotas en Guadalcacín y en sus dos últimos compromisos contra Chiclana B (0-2) y Ciudad de Cádiz (2-1), sumando entre medias frente a Rota (1-1) y Arcos (1-1). En La Granja sólo ha sido capaz de vencer al Barbate.

Por su lado, el Jerez Industrial es el segundo mejor visitante de la categoría; sólo el líder Rayo Sanluqueño, que lo ha ganado todo a domicilio, supera las tres victorias de los blanquiazules, que por el contrario no conocen el triunfo cuando actúan como locales. El únbico tropiezo del equipo que ahora entrena Nono tras la salida de José Manuel Mena fue en Guadiaro. El Industrial venció en Puerto Real (1-4), Barbate (0-2) y la pasada semana al Chiclana B (2-3), por lo que ahora afronta su segunda salida consecutiva.

En el conjunto industrialista, César Ramón, exportero del Xerez DFC, es la principal novedad, fichado hace un par de días procedente del Chiclana de Tercera RFEF y ya inscrito como nuevo blanquiazul, por lo que podrá debutar en la meta del club de la copa y la venencia.

El derbi es importante para ambos equipos, para el Xerez DFC B porque tratará de salir de los puestos peligrosos de la clasificación, ya que actualmente ocupa puesto de descenso, mientras que para el Jerez Industrial es una buena oportunidad para engancharse al vagón de los equipos que pelean por el play-off de ascenso (del segundo al quinto), ya que el liderato del Rayo Sanluqueño, que saca seis puntos a su primer perseguidor, el Arcos, es muy sólido.

Por su parte, el CD Guadalcacín recibe a las 12:00 horas en el Fernández Marchán al Guadiaro, club que en campañas anteriores ha peleado por el ascenso y que este curso está siendo uno de los 'petardazos' de la categoría. Los campogibraltareños cuentan sus partidos a domicilio por derrotas, mientras que el cuadro de David Navarro pasa por un extraordinario momento: no conoce la derrota en las últimas cinco jornadas, en las que ha sumado 13 puntos de 15 posibles, lo que les ha catapultado hasta la cuarta posición y con cuatro puntos de ventaja sobre el sexto.