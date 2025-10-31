César Ramón, fichaje de lujo para la portería del Jerez Industrial

El Jerez Industrial ya tiene guardameta que sustituya a Kike Reguero, futbolista que se marchó hace un par de semanas. Selu Zaldívar, director deportivo de la entidad blanquiazul, tenía en rojo subrayada la necesidad de firmar a un portero para completar la nómina que ya engrosaba Portela y el elegido ha sido César Ramón, exjugador de Xerez DFC y Xerez CD y que inició la temporada en el Chiclana de Tercera RFEF tras su paso por el Puente Genil.

El portero jerezano -nacido en Madrid- es todo un refuerzo de garantías para el arco del Jerez Industrial y llega "para asumir el reto de ser el nuevo guardián de la parroquia industrialista", comentan desde el club. A sus 26 años, César es un portero que cuenta con una dilatada experiencia. Se formó en los escalafones del DD La Granja, San José Obrero y Guadalcacín, pasando posteriormente a jugar en el Xerez DFC sus dos últimos años de juvenil, yendo convocado con el primer equipo en tres ocasiones en la campaña 17/18.

Su debut en Tercera División se produjo en la UD Los Barrios en la campaña 18/19, jugando siete partidos y cinco de ellos como titular. La siguiente campaña la pasó en el CD Rota, también en Tercera, y regresaba al Xerez DFC en la 20/21, comenzando en el filial y pasando al primer equipo, aunque no le pudo arrebatar la titularidad a Camacho. La lesión del roteño en la 21/22 le dio la oportunidad de debutar en Segunda RFEF, pero la llegada de Mario de Luis le devolvió al banquillo.

En la siguiente campaña firmó por el Xerez CD, con el que jugó 19 partidos en Tercera y un año más tarde llegaba al Puente Genil, jugando 22 partidos completos. La pasada temporada la comenzó en tierras pontanas, pero se marchaba en el mercado de invierno al Chiclana, con el que lograba el ascenso a Tercera. César ya está inscrito con el primer equipo y podrá debutar este domingo en el derbi contra el Xerez DFC B, su exequipo, en el choque que se disputa en La Granja a partir de las 10:45.

El Jerez Industrial también ha incorporado al staff técnico a Raúl Vadillo, quien ya comenzó la temporada trabajando con el primer equipo junto a José Manuel Mena. Ahora, se une al área de la Dirección Deportiva, donde trabajará junto a Selu Zaldívar, asumiendo la coordinación de la cantera y primer equipo, reforzando de este modo la estructura deportiva del club.