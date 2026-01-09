El CTM Jerez retoma la competición liguera tras los éxitos en el Andaluz

El Club Tenis de Mesa Jerez retoma este fin de semana la competición liguera en sus diferentes categorías, después del brillante papel realizado recientemente en los Campeonatos de Andalucía de categorías inferiores, donde el club volvió a demostrar el excelente trabajo que se viene desarrollando desde la base y en el alto rendimiento.

Los importantes éxitos cosechados a nivel autonómico han reforzado la confianza de jugadores y técnicos, sirviendo de impulso para afrontar una intensa jornada liguera en la que el club jerezano estará representado en numerosas sedes y categorías. El objetivo ahora es trasladar ese buen momento deportivo a la regularidad de la competición semanal y seguir consolidando la temporada.

En División de Honor Nacional Masculina, el conjunto jerezano se desplazará hasta Ayamonte para disputar su encuentro el domingo, en un duelo exigente fuera de casa. El equipo de Primera Nacional Masculina volverá a jugar como local en el pabellón de Pío XII, donde se medirá el sábado al conjunto granadino de Vegas de Genil.

En la categoría de Liga Andalucía, el Chematm afrontará un derbi provincial el sábado en El Puerto de Santa María, midiéndose al conjunto local del Puerto. Por su parte, el equipo Maxcolchón disputará su encuentro también el sábado en Pío XII, recibiendo al conjunto de Lebrija.

El equipo Mesón Alcazaba de Súper Andaluza juega este sábado frente al Tartessos, en un encuentro clave para seguir sumando en la clasificación. En cuanto a los compromisos como locales, el Goframa recibirá en casa el sábado a las 10:00 horas al conjunto de Ubrique, mientras que El Plus Asesores también ejercerá de anfitrión a la misma hora del sábado frente al Chiclana. Además, el equipo Promesas de División de Honor Andaluza cerrará la jornada liguera recibiendo en casa al Bahía de Cádiz, en un partido que servirá para seguir dando protagonismo a la cantera del club.

Desde el Club Tenis de Mesa Jerez se afronta este regreso a la liga "con ilusión y ambición, con la confianza que otorgan los recientes logros autonómicos y el compromiso de seguir siendo un referente del tenis de mesa andaluz y nacional", apuntan desde la entidad que preside Sebastián Guerrero.