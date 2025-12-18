¿Cuánto cuesta una etapa de la Vuelta a España?

Jerez acogerá en 2026 la llegada de la 18ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, una contrarreloj individual que promete ser decisiva a escasos días del final de la ronda española, que por primera vez en su historia acabará en Granada. Con salida desde El Puerto de Santa María y llegada en Jerez, será la única crono larga (32 kilómetros y medio) de un recorrido que arrancará en Mónaco el 22 de agosto con una lucha contra el crono de apenas 9.000 metros.

La etapa en Jerez puede resultar clave para establecer diferencias antes de la traca final con las llegadas consecutivas en alto de Peñas Blancas (Estepona) y Collado del Alguacil (Granada), en una penúltima cita con doble ascensión al puerto de Hazallanas, además de El Purche, previa a la etapa final en la capital granadina con llegada en la Alhambra.

La Vuelta regresa a Jerez dos años después de que la ciudad fuese salida de la sexta etapa desde Carrefour Sur -principal patrocinador de la carrera- y llegada en la localidad malagueña de Yunquera, que se llevó el australiano Ben O'Connor saliendo además con el maillot rojo de líder.

Hace dos años, la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo ya advertía de que Jerez quería ser sede de una llegada de etapa de la Vuelta a España. No pudo ser en 2025 porque el recorrido se diseñó específicamente en la zona noroeste del país, pero el de 2026 con salida desde Mónaco y paso por Francia y Andorra, se va a desarrollar en su mayoría por la cuenca mediterránea con especial énfasis en Andalucía, sede de 10 de las 21 etapas de la ronda.

Costes y promoción

Una etapa de cualquier prueba ciclista tiene un coste económico que varía en función de si lo que se acoge es una llegada, una salida, una crono o incluso ser primera o última etapa. La Vuelta a España tiene precios "muy asequibles", como explicaba Javier Guillén, director general de la ronda española, a Javier Ares en una entrevista que el periodista de Eurosport le realizó en su canal de Youtube y que es muy recomendable para conocer de primera mano cómo es la organización de una gran vuelta por etapas.

En esa conversación, Guillén desgranaba el 'feed' que hay que costear para ser sede de una etapa. Así, desvelaba que para la edición de 2023, con salida en Barcelona, el coste fue algo más de un millón de euros, que cuando la carrera comienza en otro país el canon es mayor, que una llegada está entorno a los 100.000 euros y una crono algo más "porque estás volcando sobre un mismo territorio toda la retransmisión televisiva. El ciclismo es hoy el mejor reportaje y vehículo turístico para un territorio", sentenciaba el director general de la Vuelta.

Las fuentes de financiación para el pago de un canon pueden ser diversas, desde patrocinios de empresas privadas, a la participación de entidades públicas, en este caso la Diputación de Cádiz -que ya patrocinó el tríptico de etapas en 2014-, Ayuntamiento y otras instituciones, siempre justificado por el impacto económico en la zona, con ingresos por turismo, hoteles y eventos locales.