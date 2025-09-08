Checa, contento tras asaltar Chapín ante el Xerez DFC y recuerdo al Xerez CD

A la quinta fue la vencida para José Carlos Romero 'Checa'. El técnico nazareno no pudo ganarle al Xerez DFC en sus cuatro enfrentamientos al frente del Xerez CD y sí lo ha logrado en el banquillo de la Deportiva Minera. Los murcianos asaltaron Chapín remontando el 1-0 de Ilias para terminar llevándose los tres puntos y convertirse en el primer líder del Grupo 4 de Segunda RFEF.

El técnico daba "las gracias" a sus jugadores ""por conseguir esta victoria y sobre todo por reponerse ante un gran rival. Encontrarse en un estadio como este en los primeros minutos perdiendo y tener esa personalidad de remontar el partido y ser superior es mérito de los jugadores". Checa resumía así el encuentro: "Sabíamos que veníamos a un campo muy complicado ante un rival que seguro que va hasta arriba porque tiene jugadores para eso y nosotros veníamos a hacer nuestro partido, a ser nosotros, a tener personalidad, a intentar jugar con los tiempos, intentar hacerles daño y así ha sido. Hemos sido capaces de igualar pronto y a partir de ahí ser nosotros. Hemos tenido posesión, hemos llegado muchísimas veces por una banda y por otra y sobre todo hemos sido muy fuertes en las áreas que al final es clave en esta competición".

El error de Perales lo aprovechó la Minera para hacer el 1-2 antes del descanso, un gol en un momento "clave" como reconocía el míster sevillano, quien añadía que "era el minuto 45 de la primera parte y había cinco jugadores de mi equipo en área contraria. No es casualidad que hayamos cogido ese rechace y hayamos metido el gol. Al final es verdad que sale el portero, va mi delantero con él y en el rechace somos tres para cogerlo y hacemos gol. Es mérito de mis jugadores porque, ya te digo, minuto 45, cuando ya está casi terminando la primera parte, pues vamos con todo por el partido y se da el gol".

Guiño al Xerez CD

Checa volvía a Jerez y a Chapín tras su salida del XCD el pasado mes de mayo y reconocía que era "especial" porque "le debo mucho a Jerez, a los jerezanos y sobre todo a al Xerez Club Deportivo. Le debo muchísimo. Han hecho mucho por mí, he tenido mucha suerte de la gente que me ha rodeado y de la confianza que me han dado desde el primer minuto. Ya sabéis que fue muy difícil para mí decir que no a la renovación. Creía que había que dar un paso al lado para que siguiéramos creciendo los dos y creo que tomé la decisión correcta. Pero está claro que echo de menos mucho, sobre todo, a la gente que me ha rodeado durante estos dos años".

Invicta en pretemporada y clasificada para 1/16 de final de la Copa RFEF y ahora líder tras ganar en Chapín. "Tengo mucha suerte de tener los jugadores que me rodean, tengo mucha suerte de la confianza que me ha dado el club desde el principio y al final, cuando las cosas se hacen en equipo y sobre todo de la confianza del primer minuto, pues suceden cosas buenas y eso es lo que nos está pasando. Más que los resultados, doy mucho valor a la forma y a lo que hemos conseguido en pretemporada, a ser un equipo. Porque está claro que los resultados ayudan, pero la pretemporada no es lo importante. Al final con lo que me quedo es que el equipo ha querido desde el día uno de pretemporada, el equipo ha ido a más cada día. Se ha tomado cada día como si fuese el último, que es lo que le pido a mis jugadores y eso está dando su fruto ahora. Me quedo con la forma y como siempre le digo a ellos, me interesa también el cómo".