El idilio de Jerez con la Vuelta a España

Jerez y la Vuelta a España. La Vuelta a España y Jerez. Una asociación que perdura en el tiempo y que se retomará en 2026 siendo la ciudad llegada de la 18ª octava con una crontrarreloj individual de 32 kilómetros a pocos días del final de la ronda y con salida desde El Puerto de Santa María.

La ciudad tiene una larga relación con la Vuelta a España. Jerez ha sido punto de partida inicial de la Vuelta en cuatro ocasiones y en otras cuantas ocasiones final de etapa. La primera de ellas fue el 24 de abril de 1979, con una prólogo de casi 7 kilómetros que ganó el grandísimo Joop Zoetemelk en su segunda y última participación en España. Al día siguiente, Jerez acogió la salida de la segunda etapa con final en Sevilla, con triunfo de Sean Kelly. Aquella Vuelta se la adjudicó Zoetemelk por delante del español Francisco Galdós.

Jerez volvió a ser inicio de la Vuelta a España en 1984, el 17 de abril, Martes Santo. Jerez se volcó por la mañana con la etapa prólogo y por la tarde con sus advocaciones. Los ciclistas pasaron por una calle Larga de sillas en tiempos en los que aún no existían los palcos y la Carrera Oficial comenzaba en la Rotonda de los Casinos. Francesco Moser se imponía en esa corta etapa. La segunda, también con salida desde la ciudad, puso rumbo a Málaga. Aquella Vuelta la ganaba Erik Caritoux por apenas 6 segundos sobre el malogrado Alberto Fernández, ciclista que pocos meses después perdía la vida en un accidente de tráfico en el que también falleció su esposa.

Alberto Contador, Purito Rodríguez y Alejandro Valverde. / Miguel Ángel González

En 1992, la ciudad retomaría su unión con la Vuelta, de nuevo como punto de partida. En aquella ocasión, la carrera arrancó con la ya tradicional etapa Prólogo en la que se impuso el holandés Jelle Nijdam. Al día siguiente, la ciudad acogió la llegada de una etapa dividida en dos sectores. Por la mañana, salida desde San Fernando y meta en la ciudad, que se decidió al sprint con triunfo para el uzbeko Djamolidine Abdoujaparov. Por la tarde, contrarreloj por equipos entre Arcos y Jerez. Un día más tarde, la serpiente multicolor ponía rumbo a Córdoba tras salir de Jerez. La victoria fue para el Gatorade, equipo que lideraba Peio Ruiz Cabestany. Tony Rominger ganaba la primera de sus tres Vueltas seguidas, por delante de los españoles Jesús Montoya y Pedro Delgado.

La última vez que la Vuelta acogió un final de etapa en Jerez fue en 2014, en una crono por equipos en la que se impuso el Movistar, enfundándose el jersey rojo Jonathan Castroviejo. El elenco de figuras fue tremendo: Froome, Contador, Purito Rodríguez, Quintana y Valverde, además de otras jóvenes promesas como Aru, Talansky y Pinot componían el grupo de favoritos al triunfo final. Alberto Contador, que al igual que Froome, llegaba corto de forma tras abandonar el Tour por una caída, se impuso Madrid con algo más de un minuto sobre el británico y casi dos con respecto a Valverde.

El triunfo de Álvaro Pino

Jerez también fue final de la Vuelta a España en 1986, el año en el que se coronó Álvaro Pino. El pelotón llegó a la ciudad en una penúltima etapa accidentada por un plante de los ciclistas debido al mal estado de las carreteras gaditanas y especialmente del piso del Puerto de Las Palomas. El gallego llegaba de amarillo a la última etapa con 33 segundos de ventaja sobre Robert Millar, que el año antes ya se había dejado la Vuelta con Perico Delgado en aquella famosa escapada junto a Pepe Recio en la bajada del puerto de Cotos y final en las Destilerías DYC.

Álvaro Pino ganó la última etapa y la Vuelta a España de 1986 que acabó en Jerez.

El recién inaugurado Circuito de Jerez, de cumpleaños este 2025 por sus 40 años, sirvió de escenario para una crono con final en la calle Porvera. El gallego, superior en la lucha contra el reloj al británico, remató en las calles de Jerez, ganando la etapa y llevándose la Vuelta por más de un minuto de diferencia.