Ya hay fecha para la habitual resiembra del césped de Chapín

El césped del Estadio Municipal de Chapín, escenario donde juegan los dos equipos jerezanos de Segunda Federación -Xerez CD y Xerez DFC- presenta un estado cada vez más irregular pese a los esfuerzos de la concesionaria del servicio de mantenimiento por tener el tapete en las mejores condiciones para los encuentros de liga. El terreno de juego necesitará en breve la habitual resiembra en la que se pasa de la semilla de verano a la de invierno y, de hecho, ya hay fechas para la misma.

Interpelado por el estado del terreno de juego tras el partido contra el Almería B y si les había perjudicado, Curro Rivelott señalaba que "desde fuera se ve también que no está en el estado más óptimo posible. Creo que hay una resiembra dentro de no mucho. Todo lo que dependa de nosotros sí que tenemos que tenerlo en cuenta, pero el césped en este caso no depende de nosotros. Ojalá que esté mejor la próxima vez, pero al final es un factor que no depende de nosotros".

En efecto, la delegación de Deportes del Ayuntamiento de Jerez ha comunicado a los clubes las fechas de la resiembra de Chapín, que en principio arrancaría el próximo 9 de diciembre tras el encuentro que el Xerez DFC jugará en casa frente al Recreativo de Huelva y la disputa de la Gañafote Cup del día 8.

Así, el Xerez CD tendrá que disputar el partido contra el Atlético Malagueño del 14 de diciembre en el Estadio Pedro Garrido y una semana más tarde será el Xerez DFC el que tenga que jugar el suyo en el campo de la avenida Blas Infante frente al Lorca Deportiva, choque de la penúltima jornada de la primera vuelta y último de 2025.

De esta forma, se aprovechará el parón de las vacaciones de Navidad para ultimar la resiembra del césped de Chapín, con tal efecto que el campo presente las mejores condiciones posibles a la vuelta del período navideño de cara al derbi entre Xerez CD y Xerez DFC, último partido de la primera vuelta que se disputará el 4 de enero de 2026. Si no hay contratiempos, la resiembra se prolongará por espacio de cuatro semanas.