El Guadalcacín FSF busca la revancha de la Copa de la Reina contra el Bloques Cando de Lugo

Apenas unos días después de caer en la Copa de la Reina contra el Bloques Cando lucense, el Guadalcacín FSF se mide de nuevo al equipo gallego, esta vez en el campeonato de liga de la Primera División Iberdrola y desplazándose hasta el noroeste peninsular. El conjunto que entrena Andrés Sánchez, en efecto, perdía 1-2 hace unos días en la eliminatoria de la Copa de la Reina en un disputado choque que pudo caer para cualquier lado, con claras ocasiones desperdiciadas y una derrota que llegó por pequeños detalles.

Ahora, el Guadalcacín FSF se desplaza hasta Castro para retomar la competición liguera y con ciertas urgencias después de perder en casa contra el Ourense Ontime tras la vuelta a la competición, parada casi un mes por la disputa del primer Mundial de fútbol sala femenino en el que la selección española acabó en la tercera posición goleando 5-1 a la de Argentina en el duelo por el tercer y cuarto puesto.

Tras sufrir esa primera derrota de la temporada en el Jerónimo Osorio, el Guadalcacín FSF afronta la 11ª jornada de liga en la 12ª plaza con 11 puntos y sólo 3 de ventaja sobre el descenso que marca, con 8, el Penya Esplugues. Por su parte, el Bloques Cando tiene una posición mucho más desahogada y es sexto con 15 unidades en una liga que está más apretada que en temporadas anteriores. De hecho, una victoria en Castro situaría a las jerezanas a un punto de su rival este sábado (19:30 horas).

Andrés Sánchez prevé un partido "muy disputado, al igual que fue el del otro día de Copa de la Reina, que pudo ganar cualquiera. Vamos bien, estamos con ganas, pero hay que partir también de los rivales y Castro tiene cuatro o cinco jugadoras que son internacionales. Quizás es un equipo que no tiene tanta trayectoria en Primera División, creo que son cuatro años, pero tienen jugadoras que lo han ganado todo en otros equipos como Burela. Saben llevar el partido donde quieren y saben jugar los momentos decisivos", explica.

"Nosotros estamos entrenando bien -añade- y ojalá podamos sumar los tres puntos, que nos vendrían muy bien para pasar las fiestas un poco más tranquilos. Será un partido complicado, pero vamos con toda la ilusión del mundo para lograr un resultado positivo en una cancha en la que es muy difícil puntuar".