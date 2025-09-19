Isco: "Nuestro inicio no ha sido del agrado de nadie"

Isco Torres, técnico del Xerez Toyota Nimauto, ha reconocido que el inicio de competición de su equipo "no ha sido del agrado de nadie" después de un empate en el debut liguero contra el Alchoyano del jerezano Jesús Azurmendi, un recién ascendido a la categoría, y la eliminación en la Copa del Rey contra La Palma, un rival de Tercera, y no sólo por la derrota, sino por cómo se dio y la imagen que dio su equipo (7-1). El isleño apunta que la salida a Bujalance es complicada, pero espera que su equipo muestre una imagen distina y está confiado en que poco a poco llegarán el buen juego y los resultados.

"Afrontamos nuestra primera salida fuera de casa en competición liguera y lo hacemos a una pista con tradición en la categoría, la pista de Bujalance, un equipo que este año mantiene un bloque importante de la temporada pasada, mantiene a su entrenador y ha hecho incorporaciones de jugadores que han jugado en superior categoría, con lo que supone para ellos un aliciente más para intentar conseguir los objetivos que el año pasado no pudieron lograr", comentaba el entrenador azulino.

"Sabemos que es una pista complicada y nosotros ahora mismo, después del inicio de competición que hemos tenido, que no ha sido del agrado de nadie, vamos a intentar ir a ofrecer nuestra mejor cara, a intentar ir recuperando sensaciones y a ver si se puede ver una mejoría en el juego, sobre todo en la intensidad en el juego y poder conseguir una victoria fuera de casa que nos daría tranquilidad para seguir trabajando, aunque el equipo está confiado de que la cosa va a cambiar, de que con el tiempo los resultados y el buen juego van a llegar".

Para acabar, Isco daba un repaso a los disponibles, altas y bajas. "Viajamos con la vuelta de Álex Constantino, que se une nuevamente a una convocatoria, ya que ha pasado la lesión que parecía que podía ser más grave, aunque en principio ha quedado en un susto y aunque aún estaba con pequeñas molestias, creemos que podrá participar. Lo que sí vamos es con la baja de José Grimaldi, que sigue todavía con un fuerte golpe en el pie y va a tener que estar varios días más de descanso hasta que puedan iniciar los entrenamientos. Vuelven también Joaquín y Manu a la convocatoria después de su ausencia en el partido de Copa del Rey. Como digo, vamos a una pista donde gusta jugar, donde los partidos se viven con una intensidad y con una pasión enorme. Allí gusta jugar, gusta ganar, así que con esa mentalidad vamos a intentar traernos los tres puntos para Jerez".