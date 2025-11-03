Isco, técnico del Toyota tras la primera derrota en liga: "Hay que hacer autocrítca"

Isco Torres, técnico del Xerez Toyota Nimauto, ha explicado que deben hacer "autocrítica" tras sufrir la primera derrota de la temporada, que llegó este fin de semana en el desplazamiento a Málaga para jugar contra el filial del equipo de Segunda División, colista del Grupo 5 de 2ª B y que afrontaba el encuentro después de cinco derrotas consecutivas. El preparador isleño argumentó que "sabía que el partido no iba a ser fácil contra un equipo muy joven" y explicó que se dio "uno de esos días que no salen las cosas".

El míster azulino lamentó que en los últimos partidos actuando de visitante "se nos están poniendo en contra, se adelantaron muy pronto y aunque empatamos, en la siguiente jugada nos hicieron el 2-1 en otro uno contra uno". "El equipo -añadió- reaccionó, echamos mano del portero jugador cuando el partido ya se había puesto 3-1 y quedaban algo más de siete minutos" para el descanso y aunque "las primeras acciones fueron buenas de circulación y de generar ocasiones de gol, poquito a poco se nos fue atragantando la propuesta defensiva del rival y de ahí hasta el final de la primera parte no sucedió gran cosa".

El Toyota arrancó la segunda mitad jugando de cinco porque "necesitábamos un gol que nos metiera en el partido y tuvimos alguna que otra ocasión, un tiro al palo de Emilio Buendía, pero es que el rechace y en esa misma jugada de transición nos hacen el 4-1. Es uno de esos días donde parece que las cosas se te ponen en contra y no salen".

El rival fue "aprovechando contras, tuvimos ocasiones claras, claras, claras, el portero de ellos estuvo muy bien, fue un quiero y no puedo, el equipo lo intentó de todas las formas posibles hasta que se fueron con un 6-1 del marcador y ya lo que dio tiempo es para maquillar el resultado al final con el 6-2".

Así que el técnico indicaba que "hay que hacer autocrítica, saber que este año no hay ningún equipo que vayas a jugar contra ellos y digas que es sencillo porque no lo es. Yo lo sabía, conozco muy bien a los jugadores que tiene el Málaga B y que el partido iba a ser complicado. Tenemos que meternos en la cabeza, no solo los técnicos o algunos jugadores, sino todos, que este año todos los equipos te pueden ganar y más si cabe cuando juegas en su pista".