El Jerez Industrial se mide este sábado a un Chiclana CF B invicto en su campo

El Jerez Industrial abre este sábado (20:00) en el Huerta Mata la octava jornada de liga de Primera Andaluza para los equipos de Cádiz. El cuadro blanquiazul, que esta semana ha presentado a Selu como nuevo director deportivo, se enfrenta al Chiclana CF B, un filial que ha comenzado bien la competición. Es sexto con doce puntos y ha ganado los tres partidos que ha disputado como local, por lo que la tarea para los industrialistas no será nada fácil, aunque también hay que tener en cuenta que los dos compromisos que han sacado adelante hasta ahora los de Nono han sido como visitantes, en Puerto Real y Barbate.

El Industrial, tras su revés en el Pedro Garrido frente al Rota por 0-2, necesita puntuar para coger oxígeno y no despegarse demasiado de los puestos altos de la tabla. Ahora, ocupa la novena posición con nueve puntos.

Por su parte, el Guadalcacín, la escuadra mejor clasificada de las tres -quinta con 13 puntos-, tiene una salida este domingo (12:00) a priori asequible, aunque el Manuel Bernal Sánchez-Romero de la Roteña nunca es un escenario fácil. Los de David Navarro se encuentran en un buen momento y encadenan cuatro jornadas sin perder, con tres triunfos y un empate y el equipo anfitrión se encuentra ahogado, es 14º con sólo cinco puntos. Ha ganado un partido, empatado dos y perdido cuatro.

Por último, el Xerez DFC B, que está en la zona baja de la tabla con los últimos resultados -12º con ocho puntos-, encara en el Manuel de Irigoyen a partir de las diez de la mañana ante el Ciudad de Cádiz un partido ante un rival directo del que puede sacar tajada. Xerecistas y gaditanos tienen ocho puntos.