El Jerez Natación Máster engrosa sus vitrinas con un nuevo Campeonato de Andalucía

Tras un gran comienzo de temporada en Liga FAN, donde el Jerez Natación Máster se encuentra en la parte alta de la tabla, y después de otras buenas actuaciones en campeonatos de ámbito nacional como los de Castilla y León o Canarias, todo era una incógnita a efectos de competición con respecto a los Campeonatos de Andalucía de Córdoba, sin duda una de las ediciones más igualadas que se recuerdan en los últimos años. El cuadro jerezano se presentaba en las instalaciones de la capital cordobesa con 99 nadadores y con la firme intención de revalidar el título de campeones andaluces, ante 56 equipos y 750 deportistas. Finalmente, cuatro jerezanos fueron baja por lesión o imprevistos de última hora, lo que no fue obstáculo para que el conjunto jerezano se llevase un nuevo título a sus vitrinas.

Con una buena organización y una piscina que a todas luces no facilitaba la tarea de los equipos y que se quedó pequeña, los de Iván Franco, Luismi Sánchez, Fátima Moriana y Germán Monreal imprimieron un ritmo muy alto desde la primera prueba, conocedores de que, con la llegada de las pruebas de relevos, tenían una gran baza para la victoria final. La estrategia para este Campeonato de Andalucía se repitió como en otras ediciones y fue clara desde el minuto 1. Los técnicos montaron cuatro grandes bloques de nadadores con el objetivo de no estar mucho tiempo en las piscinas en jornadas muy largas, y, por otro lado, que en todo momento el equipo estuviera fresco. Se consiguió a medias. No se contaba con una instalación decente pero que no está preparada para albergar a más de 1.000 personas y eso influyó negativamente a todos los equipos y al cuadro arbitral, a pesar de la buena organización general federativa.

Iván Franco, técnico del equipo, celebra el título andaluz con varios de sus nadadores.

Aún así, a pesar de la gran jornada inicial con las pruebas de fondo y una Alba Roldán en modo estelar, la igualdad era máxima entre el equipo de nuestra ciudad y un potente Sevilla Master, que hizo un campeonato sensacional. El cuadro arbitral también apretó, marcando un alto nivel de descalificaciones, que castigó a todos los equipos por igual. Tras la jornada del sábado por la mañana, Iván Franco y Luismi Sánchez realizaron varios cambios técnicos para intentar cambiar las cosas. El equipo, espoleado, aumentó las prestaciones y no fue descalificado más hasta el final de la competición. La cosecha fue de 70 oros, 56 platas y 43 bronces para lograr 169 medallas durante todo el campeonato, 33 menos que en la edición de Los Barrios en 2024, pero suficiente parta liderar también el medallero.

Por parte azulina, se batieron cuatro récords de Andalucía:

Maria Luisa Delgado 100 estilos +70

4x50 libres mixto +320: Asensio, Unión, Sánchez y Quintana

4x50 estilos masculinos +160: Fernández, Aguado, Van Deursen y Bernal

4x50 estilos masculinos +100: Carrasco, Donoso, Sacristán y Marín

La clasificación

Jerez Natación Master. 5.347 Sevilla Master. 4.322 C.N. Master Jaén 2.367 Universidad de Granada 2.193 Bahía de Almería 2.158 Master Huelva 1.882 C.N. Cádiz 1.740 Inacua Málaga 1.680 Indea Córdoba 1.482 CDN Córdoba 1.466

Reacciones

Alejandro Ucha, presidente de la entidad, valoraba el logro conseguido: "Hemos dominado, a pesar de que hemos reservado a muchos nadadores para el nacional, pero ha sido muy laborioso, por no decir otra cosa, debido al nivel de los equipos contrarios y la instalación elegida, que se queda pequeña para este tipo de eventos. Volvemos con la tarea hecha y muy contentos por la actitud y la garra de este equipo durante los 3 días de competición”.

169 medallas ha sumado el Jerez Natación Máster en el Andaluz disputado en Córdoba.

Iván Franco, técnico del equipo, analizaba esta victoria importante: “Respiramos tranquilos, queríamos una victoria antes del nacional, hemos hecho muchos cambios y los nadadores nuevos querían reivindicarse. Tendremos que ver qué nadadores debemos recuperar después de este importante esfuerzo, ha sido un campeonato de España en pequeñito, de mucho nivel, y nos hemos tenido que poner a trabajar de verdad. Enhorabuena a nuestros deportistas, así sabe mucho mejor. Trabajaremos en corregir estas 3 semanas los fallos, que los ha habido".

Recogieron el trofeo de campeones los capitanes José Ángel García y María Luisa Delgado, ante la alegría jerezana en la grada. Además, se abren tres semanas claves para la entidad jerezana, ya que en ese período de tiempo tendrá que afrontar los Nacionales de Oviedo, donde Jerez Natación Master defiende el título obtenido en 2024 en las piscinas de Pontevedra. Es objetivo primordial defenderlo en tierras asturianas con uñas y dientes. Por el momento, la temporada ofrece una imagen de equipo compacto y que se reinventa ante el crecimiento de otros equipos, y que basa su fortaleza en un cuadro compensado pero que, sobre todo, se lleva muy bien.