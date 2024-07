Jerez/Jerez está de Vuelta. La ciudad será sede el próximo 22 de agosto de la salida de la sexta etapa de la ronda española desde Carrefour Sur y que acabará en la localidad malagueña de Yunquera. El evento ha sido presentado este viernes en el Museo de La Atalaya en un atractivo acto, en el que no han faltado las imágenes históricas del paso de la prueba ciclista por Jerez, al que han asistido desde autoridades hasta jóvenes aficionados pasando por los dirigentes de Unipublic y de la Andaluza de Ciclismo.

La etapa de la Vuelta que partirá del centro comercial y recorrerá la calles de la ciudad de Sur a Norte, tiene un trazado de 181 kilómetros pasará Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, El Bosque, Puerto del Boyar, Montejaque, Alto de Ronda, Puerto del Viento, El Burgo, Puerto de Martínez, Alozaina, Alto de las Abejas y Yunquera.

Jerez tiene una larga relación con la Vuelta a España. La última vez que partió de la ciudad fue en 2014 con una crono por equipos, pero también lo hizo en abril de 1979, o en abril de 1984, Martes Santo para más señas, y en 1992, con una etapa Prólogo en la que se impuso el holandés Jelle Nijdam. Al día siguiente, la ciudad acogió la llegada de una etapa dividida en dos sectores. Además, Jerez ha sido final o principio de etapa en otras seis ocasiones.

Las autoridades, los responsables de la Vuelta y los patrocinadores que han acudido a la presentación de la etapa de la ronda española han destacado el impacto económico y promocional que tendrá la salida de la Vuelta para Jerez, una ronda ciclista seguida por 400 millones de espectadores y que dejará en Jerez medio millón de euros.

Javier Guillén, junto a García-Pelayo en la presentación de la sexta etapa de la Vuelta.

Javier Guillén

Javier Guillén, director general de Unipublic y de la Vuelta Ciclista a España, ha sido el encargado de abrir el acto y ha dedicado bonitas palabras a Jerez. "Hemos cerrado una perfecta circunferencia en este acto, estamos presentes todos los estamentos que hacemos posible la Vuelta. Teníamos muchas ganas de volver a Jerez y lo hemos logrado una década después". A modo de anécdota, recordó: "Jerez es especial, hace diez años estuvimos aquí por última vez con una alcaldesa que se llamaba María José García-Pelayo y ahora volvemos con otra que se llama Pepa. Eso quiere decir que el ciclismo hace amigos y que por los amigos se logran grandes cosas. Gracias a Pepa, a vuestra alcaldesa, la Vuelta vuelve a Jerez. En aquel momento, lo logró con mucho trabajo y la puesta en escena fue maravillosa".

Sobre la etapa, dijo que no será fácil, que "será bastante dura, la segunda de montaña, rompepiernas, porque tendrá cinco puertos de montaña y estará marcada por el calor. No se decidirá el ganador de la Vuelta, pero sí que los corredores irán presentando ya sus credenciales y sabremos los que nos van a estar. Las escapadas, por el perfil, pueden ser importantes, aunque ya no se regala nada y los hombres importantes de la general querrán estar arriba".

El máximo responsable de Uniplubic valoró la otra cara que quiere potenciar el ciclismo: "Nosotros no queremos ser sólo los promotores de un deporte, queremos ser los promotores de un país, de un territorio, de una comunidad autónoma, en este caso Andalucía. Se dan dos circunstancias, que salimos de una ciudad como Jerez con historia y una cultura muy potente y que llegamos a Yunquera, un pueblo de la provincia de Málaga por el que nunca ha pasado la Vuelta".

Igualmente, Guillén destacó tres tipos de impactos con el paso de la serpiente multicolor por Jerez. "La importancia de nuestro deporte, que es mágico, es que es muy seguido y que nos enseña los lugares por los que pasa, por lo que también enseña marca, así que la gente va a ver Jerez y se va a enamorar de Jerez. Será una campaña promocional de muchísimo dinero que se puede calcular, hablamos de muchísimos millones de euros. Luego, evidentemente, hay un retorno económico brutal, la Vuelta son 3.500 personas y 22 equipos y también hay un retorno emocional, que es el que más valoro. Gracias al esfuerzo que hacen las autoridades y los patrocinadores, la gente puede disfrutar de este deporte sin pagar una entrada y eso es muy importante. La gente puede ver ciclismo desde la puerta de su casa, desde su ciudad y eso es lo que más valoramos".

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez, vicepresidente de la Federación Española de Ciclismo, tampoco quiso perderse el acto y se refirió a los vínculos de Jerez y la Vuelta. "La ronda española y la ciudad están muy unidas y eso ha permitido fomentar el ciclismo. De hecho, Jerez es la ciudad andaluza con más niños en escuelas. Y todos esos pequeños van a tener la oportunidad de ver de cerca a sus ídolos. Antes de empezar el acto, he hablado con algunos que hace diez años eran muy pequeño y recuerdan aquel triunfo de Álvaro Pino y lo siguen valorando, siguen con la misma ilusión por ver a los mejores del mundo. La base es el futuro".

Panorámica del salón de actos de los Museos de La Atalaya durante el acto.

Emilio Muñoz

Emilio Muñoz, director regional de Carrefour y principal patrocinador de la etapa en Jerez , se mostró encantado "por convertirnos en el primer hipermercado del que va a salir la Vuelta, va a ser un hito histórico. Nuestra relación con Uniplubic viene de largo, es muy fluida y no nos lo pensamos. Estamos ultimando todos los detalles para montar algo que no se olvide, que impacte, se recuerde como uno de los hitos de la Vuelta 2024. Llevamos 35 años en Jerez e intentamos ser un buen vecino y lo que intentamos como patrocinadores no es que nuestro nombre aparezca en un cartel o en un maillot, intentamos hacer vivir la Vuelta a nuestros clientes y a toda la ciudad, queremos que eso se viva como ningún otro evento".

Juan José Ortiz

Juan José Ortiz, vicepresidente de la Diputación de Cádiz, valoró "el reto que tiene Jerez de representar a la provincia de Cádiz. Va a ser único y tanto el Ayuntamiento como la Diputación vamos de la mano en ese sentido. La repercusión del evento va a llegar a 400 millones de personas, la provincia de Cádiz se va a representada, somos un destino turístico importante, es un momento único para vendernos y hay que aprovecharlo. La provincia de Cádiz va a ser epicentro no sólo nada, también internacional".

María José García-Pelayo bromea al final del acto con Rodríguez, Guillén y Muñoz al final del acto. / Miguel Ángel González

García Pelayo, maillot amarillo

María José García Pelayo, alcaldesa de Jerez, hacía de anfitriona y fue la encargada de cerrar el acto. "La Vuelta será uno de nuestros grandes acontecimientos del verano y por eso doy las gracias a todos los que lo han hecho posible. Y no es sólo un evento deportivo, es un evento social, en el que se hacen amigos" y recordó también la forma en la que conoció a Javier Guillén hace años en Madrid. "Estábamos en una reunión en la que había muchos alcaldes y Antonio Sanz preguntó si alguno quería que la Vuelta Ciclista a España saliese de su ciudad. No lo pensé, levanté la mano y no sabía en lo que me estaba embarcando, pero Javier y Unipublic nos lo pusieron fácil, tanto es así que nos gustaría que la Vuelta volviese a salir desde Jerez".

La alcaldesa tuvo palabras de agradecimiento para la Federación Española y para Carrefour por "patrocinar la Vuelta, pero es que no sólo se quedan en el patrocinio de la salida, también van a llevar a cabo una serie de eventos importantes, tiene alma en nuestra ciudad" y recordó que "a los grandes proyectos hay que darles continuidad porque de nada sirve conseguir una etapa de la Vuelta y olvidarte de ella. Hay que dar continuidad a aquella salida de hace diez años y a haber salvado a la Vuelta junto con Unipublic a finales de la década de los setenta. La Vuelta la siguen, como ha dicho Javier, 400 millones de espectadores y va a tener más de medio millón de euros de retorno. Hay que trabajar, no digo para tenerla aquí todos los años, pero sí de forma constante, por eso ya hemos pedido la de 2026".

García-Pelayo también hizo un guiño a la Diputación y a su equipo de Gobierno por "poner el listón muy alto. Gobernar Jerez es como una etapa de montaña, es muy duro, pero merece la pena porque si la ciudad se coloca el maillot amarillo significa que las cosas se han hecho bien".

Por último, también agradeció que "la Vuelta vaya a cruzar Jerez de Sur a Norte, todos los jerezanos van a poder disfrutar de ella y es importante que todo sea accesible, que todo el mundo pueda disfrutar de su ciudad y que se sienta orgullosa del lugar en el que vive. Hay que tener en cuenta que en España hay 8.132 ciudades y la Vuelta tiene 21 etapas, así que es para sentirse orgulloso sin complejos por ser una de las ciudades que va a contar con una salida de etapa".