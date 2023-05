La jerezana Marta Barrera representará a España en los Juegos Europeos

La jerezana Marta Barrera, número 40 del ránking mundial del World Padel Tour, va a participar con España en la tercera edición de los Juegos Europeos que se va a disputar del 21 de junio al 2 de julio en la ciudad polaca de Cracovia. Este campeonato cuenta con la organización de los Comités Olímpicos Europeos y acogerá un total de 253 eventos en 35 disciplinas deportivas y con la participación de 7.000 deportistas de 48 países.

Por primera vez en la historia, el pádel tendrá cabida en la competición, hecho que representa un importante paso adelante en el deseo de ver este deporte como olímpico. Así, del 21 al 25 de junio se celebrará la competición de Pádel en categorías masculina, femenina y mixta y en las que España participará con 2 parejas en cada categoría.

El sistema de competición, con 23 países en participación masculina y 18 en femenina será un cuadro de 32 parejas en categorías masculina y femenina y de 16 en mixta, disputándose los encuentros en el club designado así como en la pista central situada en la Plaza Mayor de Cracovia.

La expedición española, encabezada por el seleccionador nacional Juan José Gutiérrez Vicario está formada por los siguientes deportistas:

Noa Cánovas Paredes

Araceli Martínez Ibáñez

Marta Barrera de la Fuente

Marta Caparrós Maldonado

David Gala Sánchez

Daniel Santigosa Sastre

Pablo García Rodrigo

Alonso Rodríguez Martínez

Se trata de una selección joven con mucha calidad, deportistas a los que les cabe el honor de representar a España por primera vez en unos juegos de carácter olímpico. La Federación Española de Pádel ha felicitado a la Federación Internacional "por este logro sin precedentes y al tiempo agradecemos al Comité Olímpico Europeo la invitación para acudir a estos Juegos, así como al Comité Olímpico Español por toda la organización nacional y ayuda que nos está prestando".

Marta Barrera tiene entre sus logros varios campeonatos de Andalucía, el Campeonato de Europa de Menores y ha pasado en varias ocasiones al cuadro final del WPT junto a a su compañera, la malagueña Marta Caparrós, con la que forma pareja.

En una entrevista recientemente publicada en todos los diarios del Grupojoly, la padelista jerezana comentaba cómo fueron sus inicios en el pádel: "Yo, antes hacía natación, pero no me gustaba nada. El pádel me encantaba. Comencé entonces en una escuela con Javi Plaza en Activa Club y luego me pasé Way Padel Academy, con Manolo Jaén, ambas en Jerez. Esta última es en la que he estado los últimos cinco años. Iba a los torneos para pasármelo bien, me daba igual ganar o perder. Hace dos años una compañera me propuso ya jugar los torneos en World Padel Tour. Al principio fue complicado porque lo tuve que compaginar con los estudios de Bachillerato. Poco a poco fui yendo a todos los torneos hasta el día de hoy, que estoy en Valladolid, donde voy a venirme a vivir. Aquí estoy en una escuela, Vegasport, con Gustavo Pratto, en la que lo tengo todo. Ahora mismo le voy a dedicar un año sólo al pádel y el próximo año haré una carrera online para tener un plan b".