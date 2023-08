El jerezano Pablo Llamas, ante el 'sueño americano'

El tenista jerezano Pablo Llamas, con apenas veinte años, sigue dando pasos para crecer como tenista y escalar números en el Ránking ATP. En estos momentos se encuentra en el puesto número 146 y en un momento ascendente tras ganar su primer Challeger ATP, el prestigioso Open Castilla y León de tenis de El Espinar, de quedarse a las puertas de acceder al cuadro principal de Wimbledon, de realizar un gran papel en el Challenger de Vicenza -perdió la final- y de lograr su primer triunfo ATP en Lyon.

Pablo, que ahora entrena en Sevilla tras dar sus primeros pasos en el Club Nazaret y formarse en la Academia de David Ferrer, se encuentra desde hace una semana en Nueva York preparando el Open USA, el Grand Sland de la Gran Manzana que comienza el lunes 28, pero la fase previa para completar el cuadro final arranca este martes y concluye el viernes.

El jerezano, campeón de la Orange Bowl Sub'16 y de la Copa Davis Júnior, afronta su nuevo reto ilusionado y con mucha responsabilidad. "No estoy nervioso, lo que voy a intentar es pasármelo bien jugando y disfrutar. Llego con muchas ganas, mucha energía y mucha motivación a mi primer US Open y de lo que se trata es de coger experiencia, aquí te fijas en lo que hacen los mejores y es mi propósito, aprender de ellos y quedarme con lo mejor de cada uno. Voy a intentar dar lo mejor de mí".

No esconde que sería un sueño acceder al cuadro principal y sabe que "debo rendir al máximo, dar el cien por cien todos los aspectos" y no será fácil. Su primera cita es este martes a partir de las siete (hora española) en la pista 10 ante el argentino Andrea Collarini y en ese amplio cuadro figuran nombres como el del también español Jaume Munar, cabeza de serie número 1 de esa fase, Fabio Fognini, David Goffin o Benoit Paire.

De cara a su primer partido espera "que no me pesen los nervios, estoy tranquilo y ojalá la tensión del momento no me juegue una mala pasada. No quiero darle más vueltas de la cuenta a la cabeza por ser el US Open, suelo controlar bastante bien la situación y lidiar con ella, así que no tengo miedo. Es un poco lo que he comentado antes, intentaré saltar a la pista a disfrutar y dar lo máximo".

Llamas lo tiene claro: "No me quiero poner límites, lo que tenga que llegar llegará. De momento, no me pongo metas, partido a partido a tope. Afronto el reto con muchas ganas, es un torneo que todos queremos jugar desde pequeños. Estar aquí, al lado de todos tus ídolos y tenerlos enfrente es algo increíble. De todos modos, no me tengo que fijar en eso, tengo que pensar que es un torneo más que tengo que disputar y dar lo mejor de mí".

A este joven jugador le ha tocado convivir en el panorama nacional con dos 'gigantes de la raqueta', Rafa Nadal y Carlos Alcaraz que copan la atención de todo el mundo. El manacorí está la recta final de su carrera, pero el murciano acaba de iniciarla y es buen amigo suyo. Han jugado juntos desde adolescentes y se adjudicaron la Copa Davis Júnior con el vallisoletano Mario González.

Admiración "Rafa Nadal y Carlos Alcaraz están en otra galaxia, son irrepetibles, no me pesa esa competencia"

El jerezano subraya que "Nadal y Alcaraz son irrepetibles, no me pesa esa competencia, esos están en otra galaxia, a mí me queda un mundo para llegar hasta ellos" y para Alcaraz tiene además palabras de cariño, y ya que el murciano no ha olvidado el trofeo que conquistaron juntos con 16 años. "Cuando gané el Challenger en El Espinar me felicitó y me dijo que se alebraba mucho por mí. Fue sorprendente que lo hiciera, que me diera ánimos y que me dijera que siguiera trabajando. Fue una satisfacción".

Se pasa casi todo el año de una ciudad a otra y afrontar los costes de cada torneo es una tarea complicada. "Es lo peor, es difícil. En estos momentos, gracias a Dios, cuento con la ayuda de la Federación Española y la Andaluza también me está ayudando, pero no tengo patrocinadores, no hay ninguna empresa que me respalde y me encantaría tener ese respaldo porque es complicado. A día de hoy, no cuento con esa empresa o esa persona que lo haga, no ha sido posible. No tengo la suerte de contar con esa ayuda y todo lo que me falta lo tengo que pagar yo de mi bolsillo".