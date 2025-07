El jerezano Antoñito Cordero, del Málaga rumbo a la Premier League

Antoñito Cordero, atacante jerezano autor del gol del ascenso del Málaga a Segunda División, sigue rompiendo su techo y es desde este 1 de julio nuevo futbolista del Newcastle. El club inglés de la Premier League anunciaba hace unas semanas la contratación del delantero que dio sus primeros pasos como jugador en el Jerez Alternativa, aunque la intención de las 'Urracas' es buscarle una cesión para que siga creciendo como futbolista. A sus 18 años, está claro que el Newcastle ha realizado la operación con vistas a futuro, ganando la carrera a FC Barcelona o Real Madrid, equipos que se interesaron por sus servicios hace unos meses cuando el jerezano comenzó también a despuntar, con sus goles, en Segunda División A y tras no aceptar la irrisoria primera oferta de renovación que le puso por delante la entidad de Martiricos.

Paul Mitchell, director deportivo del Newcastle United, señalaba en sus primeras declaraciones sobre el fichaje del jerezano para los medios oficiales del club que ve en Antonio "un talento apasionante. Estamos encantados de traerlo al Newcastle United, dado el interés que despierta en España y en toda Europa. Tiene mucho potencial, y la siguiente fase de su desarrollo será que el club opte por un préstamo que le suponga un reto y aproveche su experiencia".

En ese mismo comunicado, Antoñito Cordero se mostraba encantado de su llegada a la entidad británica: "Es un verdadero honor estar aquí, un verdadero placer. Soy una persona a la que le gusta aspirar a lo más alto. ¿Por qué no venir a uno de los mejores lugares del mundo para hacerlo? Es un gran paso, y esa es una de las razones por las que estoy aquí. Estoy feliz de haberlo hecho y tengo muchas ganas de empezar ya".

Héroe del ascenso del Málaga

Antonio Cordero se formó en los escalafones inferiores del Jerez Alternativa, club que presidió durante años el recientemente desaparecido Agustín Piñero. Posteriormente pasó por el Xerez Balompié y saltó a la cantera del Real Betis, marchándose a la academia del Málaga en edad cadete. Tras jugar en el San Félix en División de Honor juvenil, este año ha dado el salto al Atlético Malagueño -que arranca este fin de semana su competición en el Grupo 9 de Tercera RFEF- y debutaba con el primer equipo ante el filial colchonero.

Fue el cuarto futbolista más joven en debutar con la camiseta del Málaga a sus 16 años, 9 meses y 17 días en el partido de la segunda jornada de la 1ª RFEF que el equipo malaguista disputó en La Rosaleda contra el filial del Atlético de Madrid en la temporada 23/24. El extremo derecho jerezano salió en la recta final del choque con el partido empatado a un gol y fue capital en la consecución del 2-1 que le dio los 3 puntos a los malacitanos. Cordero luchó a la desesperada un balón que se perdía y que derivó en el córner que botó Juan Hernández y cabeceó Galilea al fondo de la red.

Fue el inicio de su idilio con la afición malaguista porque meses después se convertía en ídolo al marcar el gol del ascenso a Segunda A en una emocionante eliminatoria contra el Nástic de Tarragona, remontada incluida. "Cuando me cayó el balón le pegué con el alma y con todo, tenía que acabar dentro... Y no se puede explicar con palabras lo que sentí en esos momentos, sentí una alegría inmensa. Me acordé de mi familia, especialmente de mis padres y de mi hermana pequeña, de mis amigos y de todas las personas que me han ayudado. Tuve muy presentes a Agustín Piñero y a Rafa Choquet, mis entrenadores en la Alternativa. Choquet para mí es como mi abuelo, no sólo por lo que me enseñó en el campo, también por los valores que me transmitió", señalaba en una entrevista concedida a este Diario hace unos meses.

6 goles en Segunda A

El jerezano se quedaba por méritos propios en el Málaga y no pudo tener mejor debut en LaLiga Hypermotion.. El delantero ponía por delante al Málaga a once minutos del final de la primera jornada contra el Racing de Ferrol en A Malata, aunque los locales terminaron empatando el encuentro y volvía a ver puerta dos jornadas después dando el triunfo a los malacitanos contra el Albacete en el tiempo de descuento. Internacional con España en categorías inferiores, comenzó a llamar la atención de otros clubes que ya lo tenían monitorizado. El Barça fue el primero en hacer una oferta, desestimada por el Málaga, que perseguía renovarle porque cumplía contrato a final del curso 24/25.

La oferta de renovación no fue la esperada, el Barça apretaba y el Real Madrid también mostraba interés. Mientras, en la sexta jornada anotaba su tercer tanto de la temporada en la visita a Granada. Desapareció de las alineaciones iniciales coincidiendo con la negativa a renovar, aunque en el tramo final de la primera vuelta y el inicio de la segunda volvía a los 'onces' y abría la goleada contra el Eldense. Volvería a anotar en los encuentros contra el Almería y el Granada (gol de la victoria por 1-0). Su último partido completo fue en la penúltima jornada en Éibar y se pudo despedir de la que ha sido su afición hasta ahora en La Rosaleda contra el Burgos.