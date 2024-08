El debut soñado del jerezano Antonio Cordero con el Málaga en Segunda División

El jerezano Antoñito Cordero no ha podido tener mejor debut en LaLiga Hypermotion, la Segunda División de toda la vida. El delantero, héroe del ascenso malacitano en el Nou Estadi de Tarragona hace un par de meses, puso por delante al Málaga a once minutos del final de la primera jornada contra el Racing de Ferrol en A Malata, aunque los locales terminaron empatando el encuentro.

Cordero, internacional con España en categorías inferiores, ingresó al terreno de juego en el minuto 76 sustituyendo a Kevin Medina y sólo necesitó tres minutos para marcar su primer gol en liga profesional. En el 79, una volea de Gabilondo la desviaba a portería el delantero jerezano, perfectamente colocado demostrando su gran olfato de gol. Pudo llevarse toda la gloria en el tiempo de descuento y darle los primeros tres puntos de la temporada a su equipo, pero su potente disparo salió rozando un palo y el choque acababa en tablas.

Antoñito Cordero sigue quemando etapas a velocidad de vértigo en el Málaga, con el que debutó la pasada temporada en Primera RFEF convirtiéndose en el cuarto jugador más joven en estrenarse con la camiseta blanquiazul. Lo hizo a sus 16 años, 9 meses y 17 días en el partido de la segunda jornada de la 1ª RFEF contra el filial del Atlético de Madrid. El extremo derecho jerezano salía en la recta final del choque con el partido empatado a un gol y fue capital en la consecución del 2-1 que le dio los 3 puntos a los malacitanos, luchando a la desesperada un balón que se perdía y que derivó en el córner que se convirtió en el 2-1.

Cordero conduce el balón en A Malata. / LOF

Antonio José Cordero Campillo, jerezano de 17 años que mide 1,80, es un extremo derecho rápido, con buen regate, con desborde, con un excelente disparo, con gol, internacional con España sub-18 y que cumple su cuarta temporada en el Málaga, club al que llegó cuando aún era cadete. Antonio Cordero se formó en los escalafones inferiores del Jerez Alternativa. Posteriormente pasó por el Xerez Balompié y saltó a la cantera del Real Betis, marchándose a la academia del Málaga en edad cadete. Tras jugar en el San Félix en División de Honor juvenil, este año ha dado el salto al Atlético Malagueño -que arranca este fin de semana su competición en el Grupo 9 de Tercera RFEF- y debutaba con el primer equipo ante el filial colchonero.

El jerezano pasó a la historia reciente del Málaga consiguiendo en el play-off de ascenso a Segunda el gol con el que club malagueño regresaba al fútbol profesional. Fue en el descuento de la prórroga del partido de vuelta contra el Nástic de Tarragona, un tanto imposible de olvidar: "No se puede explicar con palabras lo que sentí en esos momentos, sentí una alegría inmensa. Me acordé de mi familia, especialmente de mis padres y de mi hermana pequeña, de mis amigos y de todas las personas que me han ayudado. Tuve muy presentes a Agustín Piñero y a Rafa Choquet, mis entrenadores en la Alternativa. Choquet para mí es como mi abuelo, no sólo por lo que me enseñó en el campo, también por los valores que me transmitió", recordaba hace unas semanas en declaraciones a este Diario.

Lo cierto es que el futbolista jerezano no ha podido caer mejor en su estreno en Segunda División, tiene contrato con el Málaga hasta 2025 y muchos clubes han puesto ya sus ojos en él, que no obstante se muestra centrado: "Me siento querido y valorado y todavía me queda mucho camino por recorrer. Estoy en un club grande que tiene que estar en Primera".