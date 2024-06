Un adolescente jerezano, héroe del ascenso del Málaga

Jerez/Los sueños se cumplen y no siempre en el mundo mágico de Disney, también en un campo de fútbol. Nástic de Tarragona, 2-Málaga, 1. Últimos segundos del minuto 132 de la prórroga. El Nou Estadi Costa Daurada ya celebraba el ascenso a Segunda División tras el 2-1 de la ida. Los de Pellicer se la jugaban. Se les acababa el tiempo. Todos subieron a rematar un saque de esquina y entre rebotes y despejes el balón terminó en los pies de Antonio Cordero, que lo controló y lo remató en el interior del área pequeña para poner el empate en el marcador y permitir a su equipo regresar al fútbol profesional. Saltó al verde en el minuto 100 para suplir a Ferreiro y enmudeció a los miles de aficionados granas que abarrotaban el estadio y desatada la locura entre los 'boquerones' y en toda una ciudad entregada a sus colores. Tras su diana, se sacó de centro y ya no se jugó más.

Pero, ¿quién es Antonio José Cordero Campillo? Un adolescente jerezano de 17 años que mide 1,80, que es extremo derecho, rápido, con buen regate, con desborde, con un excelente disparo, con gol, internacional con España sub-18 y que cumple su tercera temporada en el Málaga, club al que llegó cuando aún era cadete. Durante todo el curso ha entrenado a las órdenes de Sergio Pellicer, que le dio la oportunidad de debutar en Primera RFEF con 16 años frente al Atlético de Madrid B, pero ha jugado la mayoría de encuentros con el filial y ha facturado una docena de goles en una excelente campaña. Aun así, participó en 16 encuentros de la primera plantilla.

Cordero, con cinco años en el Jerez Alternativa.

Sus inicios en Jerez

Antes de llegar al club malagueño pasó por las canteras de Cádiz, Sevilla y Betis, en las que también destacó, tras dar sus primeros pasos en su Jerez natal en la Escuela Jerez Alternativa, de la que guarda unos recuerdos excelentes por lo mucho que le enseñaron allí y el trato que le dieron tanto Agustín Piñero como Rafa Choquet, a los que considera sus 'abuelos' futbolísticos. Igualmente, pasó por el Xerez Balompié.

Cordero aún vive en una nube, aunque ya ha tenido tiempo de asimilar la importancia de su gol. Recuerda que "en el play-off no había jugado ningún partido y cuando el míster me convocó para Tarragona ya me dijo que estuviese preparado. Un compañero me dijo antes del partido que había soñado que yo iba a marcar el gol del ascenso y otro me lo comentó en el descanso de la prórroga... Fue increíble".

Cordero celebra en Tarragona el gol que le daba al Málaga el ascenso en el último instante de la prórroga. / Málaga CF

El míster me dijo al saltar al campo que aprovechara mi oportunidad y un compañero soñó que iba a marcar el gol del ascenso"

Justo al saltar al campo, Pellicer le aconsejó que "aprovechara mi oportunidad, que disfrutara del momento y que tuviera presente la ocasión que no marqué contra el Córdoba porque me la paró el portero. Cuando me cayó el balón le pegué con el alma y con todo, tenía que acabar dentro... Y no se puede explicar con palabras lo que sentí en esos momentos, sentí una alegría inmensa. Me acordé de mi familia, especialmente de mis padres y de mi hermana pequeña, de mis amigos y de todas las personas que me han ayudado. Tuve muy presentes a Agustín Piñero y a Rafa Choquet, mis entrenadores en la Alternativa. Choquet para mí es como mi abuelo, no sólo por lo que me enseñó en el campo, también por los valores que me transmitió".

Cordero celebra el ascenso con la afición en el autobús descapotable en el que recorrieron las calles de Málaga.

"No me lo creo, fue impresionante que más de 60.000 personas corearan tu nombre así..."

La fiesta en Málaga tras volver de Tarragona fue inmensa. Más de 60.000 personas esperaba al equipo y él era el centro de todas las miradas. Humilde y tímido destaca: "Es que no me lo creo, fue impresionante. Que coreen tu nombre así... Nunca había vivido una celebración de ese tipo, la afición se volcó".

Tiene contrato hasta 2025, ya que el Málaga le renovó después de estrenarse en el primer equipo, pero ha recibido ofertas de diferentes equipos de primer nivel y hasta una de Arabia. Con los pies en el suelo, confiesa: "Sólo pienso en el Málaga y en la pretemporada, que empieza el día 8. Me siento querido y valorado y todavía me queda mucho camino por recorrer. Estoy en un club grande que tiene que estar en Primera. De momento, a entrenar duro con la primera plantilla y a prepararme para lo que venga".

Antoñito Cordero, en un momento de la entrevista en Diario de Jerez. / Miguel Ángel González

El orgullo de Antonio Cordero padre

Y si Antonio júnior se muestra radiante, no menos orgulloso se encuentra su padre, Antonio Cordero, que le acompaña a todos lados, que le ha visto jugar en mil campos y que, curiosamente, no pudo acudir a Tarragona. "Fue una pena, pero lo disfrutamos igual. Allí estábamos para esperarlo en el aeropuerto. En tres años que lleva en Málaga, le hemos hecho 500 mil kilómetros al coche y le hemos acompañado hasta a Estados Unidos y Dubái".

Cordero padre asegura que su hijo es "muy responsable, se cuida muchísimo y no deja a un lado los estudios. Desde pequeño en casa le hemos inculcado que todo cuesta mucho y que el sacrificio es lo importante. Todos estamos volcados con él para que pueda cumplir su sueño y sabe que si en el fútbol no le va bien, ya está aquí en Jerez para trabajar en el campo".

De momento, el campo tendrá que esperar porque el jerezano Antoñito es leyenda en el Málaga por su gol en Tarragona y por haberse convertido en el cuarto futbolista más joven en debutar con la primera plantilla blanquiazul.