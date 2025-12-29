El jerezano Antoñito Cordero, a un paso del Cádiz CF

Antoñito Cordero, jugador natural de Jerez de la Frontera, se convirtió en una de las revelaciones de la pasada temporada en Segunda División A en las filas del Málaga, club en el que recaló hace unos años tras una primera etapa formativa entre Jerez -Jerez Alternativa y Xerez Balompié- y Real Betis. El atacante jerezano debutaba en el primer equipo en la campaña 23/24 marcando el gol del ascenso a Segunda A y la pasada campaña daba un paso más haciendo 6 tantos en la segunda categoría del fútbol español, lo que llamó la atención de equipos como FC Barcelona y Real Madrid mientras perdía protagonismo en un tramo de la competición al no renovar con el club malagueño.

Finalmente, Cordero firmaba por el Newcastle, que lo cedía este curso al Westerlo de la Primera División belga, donde no ha tenido protagonismo, jugando sólo ocho encuentros oficiales (siete de Liga y uno de Copa) con poco más de cien minutos sobre el césped. Internacional sub’19 con España en 17 ocasiones (cuatro goles), el joven futbolista de 19 años quiere buscar minutos en la segunda parte de la temporada 2025-26 y la solución pasa por romper el contrato de cesión con el Westerlo para formalizar un nuevo préstamo, en este caso al Cádiz CF, ya que tiene contrato con el cuadro inglés hasta el 30 de junio de 2030, informa Diario de Cádiz.

El periodista Fabrizio Romano informa del acuerdo para la próxima incorporación del talentoso jugador al cuadro gaditano. El atacante vuelve a su tierra, a una categoría que conoce y la adaptación no debe ser un obstáculo para que ofrezca un buen rendimiento con el que dar un paso más en su carrera. Si nada se tuerce en las próximas horas, Cordero se convertirá en jugador del Cádiz, ya que sólo quedan por resolver algunos flecos.