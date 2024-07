El jerezano Claudio Castilla, a los JJOO de París 2024

Jerez/La Real Federación de Hípica Española ha anunciado este miércoles los binomios que van a representar a España en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la disciplina de Doma Clásica y el jerezano Claudio Castilla va a tener la oportunidad de cumplir el sueño que se le escapó en Tokio. Ha entrado finalmente como reserva en la lista facilitada por el máximo órgano federativo para una competición que se celebrará en Versalles.

La nómina la componen tres titulares y un reserva, en este caso el jerezano:

Borja Carrascosa (Frizzantino FRH)

Juan Antonio Jiménez Cobo (Euclides Mor)

José Daniel Martín (Malagueño LXXXIII)

Claudio Castilla (Hi Rico Do Sobral)

Claudio Castilla ya fue olímpico en Río de Janeiro 2016 con 'Alcaide' y el combinado español fue séptimo y estuvo seleccionado con el mismo caballo para Tokio 2020, pero finalmente tuvo que rechazar la plaza porque su caballo no se encontraba en las mejores condiciones. Ahora compite con otro ejemplar, Hi Rico Do Sobral, con el que ha logrado importantes logros.

Rafael Soto, fuera de la prelista

Y si Castilla es la cara, la cruz se la llevó hace un par de semanas el también jerezano Rafael Soto, que tenía opciones de acudir a París. Se quedó fuera de la lista de inscripciones nominativas con su caballo Importante II por problemas burocráticos relacionados con la propiedad de su ejemplar y ha supuesto un duro golpe para el jinete. A última hora, tampoco estarán en Paris la doble medallista olímpica en Atenas 2004 Beatriz Ferrer-Salat, Alejandro Asencio, José Antonio García Mena, Severo Jurado y Juan Matute.