El jerezano Pablo Llamas, a un paso del cuadro final del US Open

El jerezano Pablo Llamas está a un paso de volver a dar otro paso de gigante en su carrera. Si el pasado de mes de mayo fue capaz de superar la fase previa de Roland Garros y acceder al cuadro principal en el que cayó en primera ronda ante Alejandro Davidovich, ahora lucha por lograrlo en el US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en Flushing Meadows (Nueva York).

La fase previa arrancó el lunes 18 y en su primera toma de contacto con la pista tuvo que sufrir para superar al experimentado Yannick Hanfmann. Cedió el primer set por un contundente 1-6, pero reaccionó y ganó los dos siguientes por 6-3, 6-4. El español, 335 de la ATP, dio la sorpresa al deshacerse de un alemán que accedía a esta 'qualy' como cabeza de serie número 21.

En el segundo derrotó este jueves por la noche en dos sets (6-4 y 6-4) al norteamericano Andres Martin. Fue un partido duro, de dos horas, con el añadido de que se tuvo que disputar en dos jornadas, ya que tras comenzar el miércoles por la tarde -hora española-, se tuvo que suspender hasta el jueves por la lluvia cuando el marcador registraba empate a tres juegos en el primer set.

En la reanudación, Llamas consiguió romper el servicio de Martin en un maratoniano juego en el que el jerezano dispuso hasta ocho bolas de break. Tras consolidar Llamas esa rotura de servicio en el octavo juego (5-3), ambos ganaron sus saques, apuntándose el tenista formado en el Club Nazaret el set por 6-4.

Muy igualada fue también la segunda manga en la que los dos contendientes jugaron mejor al resto que con el saque. Así, hasta cinco roturas de servicio se produjo en el set, siendo determinante la que protagonizó Llamas en el séptimo juego, que le dio la ventaja suficiente para lograr el triunfo. No obstante sufrió para cerrar el partido, ya que en el décimo juego, en el que sacó para ganar, se vio con un inquietante 0-40. Llamas pudo sobreponerse y volteó el marcador para apuntarse la manga por 6-4. Con 35 golpes ganadores rompió en cuatro ocasiones el saque del norteamericano.

En la final de la 'qualy', que si la lluvia lo permite se jugará este viernes por la tarde en España, en la que el vencedor accederá al cuadro principal del torneo, Pablo Llamas se medirá al ganador al argentino Marco Trungelliti (183), que ganó el chileno Cristian Garín (127 ATP) po 7-6 (3) y 7-5. El veterano jugador argentino, tiene 35 años por los 22 de Llamas, es un experto en disputar previas, ha disputado 41, aunque únicamente acció al cuadro final en nueve.

Llamas hace unas semanas se quedó a las puertas de la semifinal del Abierto de Umag (Croacia) tras caer en cuartos de final contra el argentino Camilo Ugo Carabelli, número 51 del mundo, por culpa de una lesión en la zona escapular, la ha dejado atrás y vuelve a ofrecer su mejor tenis en un Grand Slam. El jerezano ya en 2023 se quedó a un partido también de acceder al cuadro principal cuando cayó en el choque decisivo ante Dominic Stricker en un 'super tie-break' (13--11) final que la lluvia para durante más de dos horas con 9-9 y después de sacar adelante el primer set en el 'tie-break' 7-6 (7-2) y perder el segundo por 6-4.