Una lesión escapular deja fuera de combate a Pablo Llamas en Umag

El tenista jerezano Pablo Llamas se ha quedado a las puertas de la semifinal del Abierto de Umag (Croacia) tras caer en cuartos de final contra el argentino Camilo Ugo Carabelli, número 51 del mundo, obligado a abandonar por problemas físicos cuando el partido ya estaba muy encarrilado del lado del sudamericano, que se impuso 6-4 en el primer set y ganaba 5-2 el segundo.

Llamas estaba completando un magnífico torneo en tierras croatas y, de hecho, conseguía meterse en el cuadro final de un ATP 250 un año y tres meses después de su último triunfo en el torneo de Estoril (Portugal). En la fase previa, el jerezano remontaba al francés Kiryan Jacquet, 3-6, 6-3 y 7-6, avanzando al segundo encuentro de la previa, encontrándose con el italiano Andrea Pellegrino, al que derrotaba por 6-4 y 6-3.

Ya en el cuadro final, Llamas se deshacía en dos sets del polaco Kamil Majchrzak por 6-2 y 6-4 y en octavos de final se medía al francés Terence Atmane, venciendo con un doble 6-3. En cuartos, el partido entre el jerezano y el argentino comenzó con ambos tenistas haciendo valer su saque hasta el noveno juego, en el que Carabelli rompió el servicio de Llamas y se adjudicó la primera manga por 6-4. En la segunda, el tenista del Club Nazaret se veía obligado a abandonar por problemas físicos.

"Fin del camino en Umag. Tuve que retirarme en cuartos de final por molestias físicas: sobrecarga en la zona escapular. No era la forma en la que quería acabar el torneo, pero fue lo más sensato sabiendo que toca empezar la gira de pista dura y que el US Open está cerca. A pesar de eso, me voy con buenas sensaciones y con ganas de seguir construyendo. Gracias a todos los que habéis estado apoyando estos días. Seguimos", comentaba el jugador jerezano en sus perfiles sociales a modo de resumen.