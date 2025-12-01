Jornada 13ª: una destitución, dos técnicos en la 'cuerda floja' y Xerez CD y Xerez DFC, a más

El Grupo 4 de Segunda RFEF está más igualado que nunca y la jornada 13ª no ha dejado tantas sorpresas importantes como las anteriores, pero sí que en ella ha perdido su puesto el sexto entrenador y ha dejado a dos muy tocados y con su futuro en el aire. Además, Xerez CD y Xerez DFC hicieron los deberes y ambos confirman que van a más.

En Chapín, un Deportivo con seis bajas importantes y dos jugadores en el banquillo con problemas, superó con sufrimiento, pero con justicia al Real Jaén (8º con 19 puntos) con una diana de Nané, que lleva tres en los dos últimos partidos, y sigue afianzándose en los puestos de play-off. Con 24 puntos es cuarto y está a uno del líder, el Águilas, que empató a cero en el Nuevo Colombino ante el Recre, el próximo rival de un Xerez DFC que superó al Estepona (0-2), cada vez más hundido (penúltimo con 7 puntos). Los de Diego Caro lograron el primer triunfo de la temporada fuera de casa ante un rival que encajó la séptima consecutiva en casa con goles de Beny y Ekiza, de penalti. Si antes de este partido Xavi Molist estaba cuestionado mucho más lo está ahora. De hecho, siguiendo el choque estaba Julen Guerrero, que podría llegar al staff técnico de la entidad, ya que el director deportivo Miguel de Hita ya ha sido despedido.

La derrota ante la Deportiva Minera le ha costado el cargo a Iván Martínez al frente del Yeclano. / Manuel Aranda

Martínez, destituido

Mientras, la Deportiva Minera de Checa se reencontró con el triunfo y respiró a costa del Yeclano (1-0), que ha provocado la destitución de su entrenador, Iván Martínez, tras encadenar el conjunto azulgrana su tercera derrota consecutiva y colocarse en puesto de play-out con los mismos 17 puntos que el Xerez DFC, dos por encima de la zona de descenso y a cinco de los puestos de promoción de ascenso. Los mineros son novenos con 18 puntos.

Martínez es ya el sexto técnico que 'cae' en el grupo en un tercio de competición, después de las salidas de Pedro Morilla (Recreativo), Alberto Lasarte (Almería B), Antonio Fernández (Xerez DFC), Alberto Cifuentes (Melilla y Mikel Llorente (Estepona).

El UCAM, rival del Xerez CD este sábado en La Condomina (12:00), no pudo con el Linares en Linarejos (2-1) y la continuidad de Germán Crespo al frente del cuadro universitario también es una incógnita, aunque la destitución inminente no parece la medida a tomar. Los gestores del cuadro murciano eso sí, tienen previsto reunirse con el entrenador y con los jugadores y la cita ante el equipo de Diego Galiano puede marcar el futuro. Con ese revés, el UCAM es séptimo con 18 puntos y el Linares se coloca sexto con 20.

El Lorca es el equipo más en forma del Grupo 4 y encadena siete triunfos consecutivos. / Lorca Deportiva

El Lorca, el equipo con mejor dinámica del fútbol español en categoría nacional

El Lorca Deportiva, por su parte, cosechó en el Francisco Artés Carrasco su séptimo triunfo consecutivo al imponerse por 2-1 a un colista Atlético Malagueño que por juego y ocasiones mereció más. La victoria apurada permite a los de Sebas López mantenerse en la lucha por el liderato, ya que ahora son terceros con 14 unidades, igual que La Unión y Xerez CD, y están a un punto del Águilas, actual líder. Morros y el exjugador del Xerez DFC Álvaro Martínez anotaron para los locales, que siguen en un estado de forma extraordinario y ya es el equipo de todo el fútbol español con mejor dinámica de resultados en categoría nacional.

Y si el Lorca suma y sigue, La Unión tampoco baja el pistón. Los de Campos sufrieron en Totana para doblegar al Extremadura (2-1) y lo hicieron con un gol en el descuento (97') de Jesús. Barace adelantó a los visitantes (42') y Santos empató (54'). El partido fue competido, se lo pudo llevar cualquiera, pero se decantó del lado de los anfitriones (segundos con 24 puntos) ante un adversario que encadena dos derrotas seguidas y ha perdido posiciones en la tabla, aunque está quinto y en play-off.

La parte baja de la tabla está ajustada y sólo los hundidos Estepona y Atlético Malagueño no reaccionan. El Almería B no pierde desde la llegada de José María Salmerón al banquillo y esta vez empató a cero ante el Antoniano, instalado en la zona tranquila de la tabla con 18 puntos por los 11 del filial, que ha cosechado ocho puntos de doce y, por último, Salerm Puente Genil y Melilla midieron sus fuerzas en el Manuel Polinario y también igualaron a cero. Los dos continúan en descenso.