Jornada de aúpa para los equipos jerezanos de Primera Andaluza

Jerez Industrial, Xerez DFC B y CD Guadalcacín, los tres equipos jerezanos que militan en la Primera Andaluza, tienen compromisos complicados este fin de semana en la quinta jornada de la competición, todos actuando como locales y tras sufrir sendas derrotas xerecistas -en el derbi frente al Guada- e industrialistas. El que más urgencias tiene, sin duda, es el cuadro blanquiazul, que tras la marcha de José Manuel Mena ha sumado un solo punto de seis posibles y se encuentra en la zona baja de la clasificación con 5 puntos. Uno más, y tampoco tranquilos, tienen los de Francis y David Navarro.

El primero en actuar este domingo es el Xerez DFC B, que recibe a las diez de la mañana en La Granja al CD Rota. Los azulinos ocupan la octava posición con 6 puntos después de sumar dos victorias en las jornadas dos y tres contra Trebujena y Barbate, caer en la cita inaugural ante el Algaida y perder la pasada semana en el derbi contra el Guadalcacín. Los de Francis Pérez Malia reciben a un CD Rota que es sexto con 7 puntos y que arrancó la liga como un tiro ganando sus dos primeros partidos a la Roteña en el derbi local y en Guadiaro, pero posteriormente cayó en casa con el Algaida y empataba la pasada semana en Barbate.

El Jerez Industrial, por su parte, recibe a las doce del mediodía a la UD Algaida en su regreso al Estadio Pedro Garrido una vez acabada la resiembra del césped del campo de la avenida de Blas Infante. Los industrialistas iniciaron el curso liguero con un empate sin goles como locales ante el Ciudad de Cádiz y una semana más tarde lograban su única victoria hasta el momento en Puerto Real (1-4). Fue el último partido de José Manuel Mena, quien dimitía por cuestiones laborales. Desde entonces, el equipo ha jugado dos partidos más, el primero en Chapín contra la Roteña, de nuevo sin goles, y hace siete días perdiendo frente al Guadiaro, que afrontaba el encuentro como colista.

Clasificación

De esta forma, el cuadro blanquiazul tratará de sumar la primera victoria como local esta temporada y darle una alegría a una afición que hasta el momento no ha visto goles de su equipo en casa. Enfrente, llega una UD Algaida que marcha segunda con 9 puntos, uno menos que el Rayo Sanluqueño, líder de la categoría. Los de la colonia, que en teoría no pueden ascender este año debido a la retirada que protagonizó la pasada temporada en División de Honor, marchan segundos y con tres victorias en cuatro encuentros: Ganaron al Xerez DFC (0-1), Rota (1-2) y Chiclana B (2-1) y perdieron ante el Barbate (1-3). Fuera de casa, han vencido en sus dos partidos.

Por último, el CD Guadalcacín también recibe a las 12:00 horas al Arcos con los tres puntos de la pasada semana en el derbi contra el filial xerecista. Los guadalcacileños ostentan 6 puntos y alternan derrotas (Tarifa y Trebujena) con los triunfos contra Taraguilla y Xerez DFC B. Por su parte, el Arcos está aún invicto esta campaña y con 8 puntos ocupa la tercera plaza. Los arcenses han sacado puntos en casa del líder y en Taraguilla, ambos por 0-0, y saldaron con triunfos sus dos compromisos en casa: 3-1 al Tarifa y 3-0 al Trebujena.