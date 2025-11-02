El Jerez Industrial sigue imparable fuera de casa y se adjudica el derbi frente al Xerez DFC B (0-2)

Cara y cruz para los equipos jerezanos en la novena jornada de la Primera Andaluza de Cádiz. El Jerez Industrial continúa imparable fuera de casa y se ha adjudicado el derbi frente al Xerez DFC B en La Granja por 0-2 en un partido con un primer tiempo igualado y un segundo en el que los visitantes mostraron una mejor versión y firmaron el triunfo con goles de Juanca y Pedro. Los blanquiazules han ganado lejos de su feudo cuatro partidos de los cinco que han disputado, han cosechado nada más y nada menos que doce puntos de los quince que atesoran y, de momento, se colocan quintos en puestos de play-off a la espera de otros encuentros de la jornada. Mientras, los azulinos siguen sin remontar el vuelo y se quedan con ocho unidades en la zona baja de la tabla con ocho unidades. Por contra, el Guadalcacín ha visto truncada (0-3) su racha triunfal ante un Guadiaro penúltimo, que sólo había ganado un partido.

Francis apostó de salida por Villegas, Vilo, Bothe, Santana, Juanito, Fran Vázquez, Jesús Gaviño, Luis M., Moussa, Yonier y Juanca Garcés, mientras que Nono lo hizo por Portela, Serrano, Manuel Jiménez, Benítez, Selu Olmo, Manu Rojas, Juanjo, Pedro, Salvi, Juanca y Dani Castro. César Ramón, guardameta exazulino llegado esta semana como refuerzo, se quedó en el banquillo.

Serrano, al Hospital

La primera mitad fue muy igualada, dura, con dos equipos que querían ganar, con muchos duelos en la medular, con demasiadas imprecisiones y pérdidas de balón y con escasas ocasiones, aunque la opción más clara fue para los visitantes con una pelota que se paseó por la línea de meta defendida por Villegas al filo del cuarto de hora. Con tablas, llegó el descanso y todo por decidir. Justo antes, el industrialista Serrano, en un lance fortuito, sufrió una lesión en el antebrazo, tuvo que ser trasladado al Hospital y puede sufrir fractura del cúbito.

Pedro celebra el 0-2 con el que el Jerez Industrial cerraba el marcador y el partido en La Granja.

Los visitantes, mejor tras el descanso

El Jerez Industrial regresó con una marcha más y en el minuto 55 rompió las tablas con un tanto de Juanca, que recogió al borde del área pequeña un balón tras un saque de esquina con varios rechaces defectuosos de la zaga local. 0-1. El tanto dio tranquilidad a la escuadra blanquiazul, pero no estaba del todo cómoda, ya que el ritmo decayó y el filial lo intentaba más con corazón que con cabeza y no lograba generar ocasiones claras.

Y la sentencia llegó en el descuento. Pedro Montalbán en una bonita contra 'se subió a la moto' para hacer el 0-2 en el 96' con un buen disparo que superó al meta azulino. No hubo tiempo para más, alegría para un conjunto visitante que va creciendo poco a poco y decepción para un combinado xerecista que no acaba de funcionar.

Batacazo del Guada en casa (0-3)

Mientras, el Guadalcacín ha tropezado de forma inesperada en el Fernández Marchán ante el penúltimo clasificado, un Guadiaro que llegaba con tres puntos, los sumados en su campo curiosamente frente al Jerez Industrial en la cuarta jornada. Los de David Navarro, en puestos de play-off, se han visto sorprendidos y han caído por 0-3.